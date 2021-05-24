Süleyman Soylu'dan canlı yayında ilk Sedat Peker açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarda bulunduğu iddialara ilişkin canlı yayında açıklamalardan bulunuyor. İşte Bakan Soylu'nun açıklamaları...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarda bulunduğu iddialara ilişkin canlı yayında açıklamalardan bulunuyor.

Habertürk'te Açık ve Net Özel'e konuk olan Soylu, Kübra Par moderatörlüğünde; gazeteciler Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlıyor.

Programdan öne çıkanlar şöyle:

Kübra Par: Neler oluyor?

Süleyman Soylu: Çocukluğumdan itibaren siyasetin içindeyim.80 darbesinin öncesini de gördüm.

80 öncesi okuldan döndüğümüzde, bir kişiyi taradıklarını, öldüğünü gördüm.

Siyaset bize şunu öğretti. Size verdikleri vekalet konusunda size önemli bir hak veriliyor. Her mesleğin etiği olduğu gibi, siyasetin de ahlakı vardır. Bizim neslimiz çok çekti.

Bizim neslimizi, bizden sonraki nesle borcu var. Gelecek nesillere huzurlu bir Türkiye bıkrakma..

Bir kere biz Müslümanız. Allah'a teslimiz.

Ama alangirli işler yapıyorsak, korku dağları aşar.

Neler oluyor sorusuna gelince.

Bu olaylar başlayınca, bir organize şüphelisinin, bu iddiaların hepsi saçmalıktır.

Bunlarla ilgili muhatap değiliz deyip, kenarda oturabilirdim. Dikkat ederseniz, 1. ve 2. videoda yoktum.Ama bir şey gördüm. Bir tasarım, bir plan.

Her türlü sapkınlığa gelen kişinin ipe sapa gelmez sözü olarak görmedim.

Bazen en büyük uyuşturucu baskınlarının onlar sayesinde geldiğini biliyorum.

Bir eleman bir speaerlık, sözcülük yapıyor. Bir vesayet koymaya çalışıyor. Neredeyse herkese, ipiniz elimde diyor. Bir sessizlik hakim.

İsmail Saymaz: Neden sessizlik hakim?

Soylu: Sorularınız not alın. Anlatayım.

Yıl 2015. Başbakan Ahmet Davutoğlu. 7 haziran seçimleri öncesi MGK toplantısında biz HDP ile Anayasa yapabiliriz dendi. Biz böyle baktık. 7 Hazikran'da, AK Parti çoğunluk oluşturacak seviyeye ulaşmadı.

İlk MKYK toplantısında Ali Babacan şunu söyledi. Hiç şu işlere bakmamalıyız. Ekonomiye bakmalıyız.Bizim sorumluğumuz hükümeti kimin kuracağına bakmak dedim.

Bu seçim tamamlanmamıştır.

Bu arada ne oldu?

Sayın Davutoğlu ve ekibi CHP ile koalisyon oldu.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in hakkında ciddi iddialarda bulunduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soylu, eski AK Partili Ahmet Davutoğlu hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Soylu'nun Davutoğlu ile ilgili iddiaları şöyle:

-Yıl 2005. Ben Başbakan Yardımcısıyım. AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu. Başbakan Davutoğlu. 7 Haziran seçimleri öncesi MYK toplantısında 'Biz HDP ile anayasa yapabiliriz' diye bir cümle çıktı ağzından. Hepimiz baktık. Seçim geçtikten sonra AK Parti çoğunluğu elde edemedi, tek başına iktidar kurabilme kabiliyeti oluşmadı. Ya CHP ile ya diğer siyasal partilerle biraraya gelecek. Bugünkü gibi hatırlıyorum. İlk MKYK toplantısında bugün Deva Partisi'nin başkanı Ali Babacan, "Bu işlere bakmamalıyız, şu anda ekonomiyi ayakta tutmalıyız" dedi.

-Dedim ki, "Bizim sorumluluğumuz bugün demokrasiyi ayakta tutmak ve hükümeti kimin kurabileceğine ait çabalarımızı gerçekleştirebilmek". Bu seçim tamamlanmamıştır, kampanya devam etmektedir, dedim. Kasım'da da seçim oldu. Sayın Davutoğlu ve ekibi CHP'yle AK Parti'nin iktidarı için canhıraş mücadele verdiler. Bir kısım arkadaşlarımız bunun doğru olmayacağını, Türk siyasetinin doğasına aykırı olduğunu, Türkiye'yi başka bir tarafa doğru getirebileceğini ortaya koydu.

-Büyük bir mücadele başladı. Bir taraftan HDP ile anayasa yapabilme kabiliyeti ortaya koyan birisi. Dert Recep Tayyip Erdoğan. Onu külliyede enterne edip, hareketsiz halde bırakan, ABD'nin Avrupa üzerinden uyguladığı politikayı Türkiye'de hakim kılmak. Bunun doğru olmadığını söyledik. Tartışmalar o kadar şiddetli oluyordu ki, bir ara sayın Davutoğlu tam anlamıyla dengesi kayboldu, 'Hepinizin odalarında neler konuştuğunu dinletiyorum ve biliyorum' dedi. 7 Haziran 2015-1 Kasım 2015 arasındaki süreci anlatıyorum.