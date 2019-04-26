Süleyman Soylu'dan İmamoğlu itirafı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanıı Ekrem İmamoğlu, izlemek için gittiği Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bir bakan tarafından aranarak maça gitmemesi için baskı yapıldığını açıklamıştı. Olaya ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Sayın Ali Koça'a 'burada bir problem olabilir. Siz ev sahibisiniz' dedim'' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te yayınlanan Enine Boyuna programına konuk oldu. Programda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Soylu'nun açıklaması şu şekilde:

Ben 3,5 yıl İstanbul il başkanlığını yaptım. Bunların, il başkanlarının, şehit cenazelerine, protokol olarak girmemeleri gerektiğini valilere tedbir olarak söyledim. Daha sonra Hande Fırat sordu, 'iklim yumuşadı istedikleri yere gidebilirler' dedim. CHP-HDP işbirliğini hem siyaseten onaylamadığımı hem de bu tedbiri almak zorunda olduğumu söyledim. Geçen İmamoğlu ile ilgili aynı şeyi söyledim. Beşiktaş maçına gitti. Sayın Cumhurbaşkanımıza oralarda hakaret edildi. Fenerbahçe maçını izlerken, istihbaratım bana şunu söyledi; sosyal medyada bu FETÖ'cünün burada ne işi var dediler, mazbata meselesini gündeme getirdiler. Ben de sayın Ali Koça'a 'burada bir problem olabilir. Siz ev sahibisiniz' dedim.

Bu tip olayların bir şekilde kendine ait iyi yönetilmesini temin edebilmek için. HDP'nin Ankara'da yaptığı kongreye ben müdahale ettim. Neden? Bir güvenlik temini için müdahale ettim. Onların bilgisi dahilinde. İşin bir arka perdesi var. Ben bunun iklimini İçişleri Bakanı olarak düşünmek zorundayım. Bir cinsel taciz söz konusuysa orada yakalanan kişinin ilçede karakola alınmamasına kadar müdahale etmek zorundayım. O ilçede o kişi karakola alınırsa insanlar oraya yıkılır ve toplumsal hadise meydana gelir. Bu tip toplumsal olayların tamamında devreye girerim. Ankara'daki cenazede girdiğim gibi. Aysel Tuğluk olayında olduğu gibi. Kalktım oraya gittim. Bir İçişleri Bakanı nasıl mezarlığa gider? Anında müdahale edemezsiniz, toplumsal olaylar beklemediğiniz noktaya itilir. Ali Koç'a 'rica ederseniz, böyle bir mesele olduğunu' dedi. O da dedi ki, 'Sizin isminizi verebilir miyim' dedi. Ben de 'memnuniyetle' dedim. 'Benim sizden istirhamım bir daha rica edin' dedim. 'Bakan beni arasın' demiş. Ben de Ali Koç'a, 'Üzerimizdeki sorumluluğu attık, tedbirlerinizi siz de biz de arttıralım' dedim.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanıı Ekrem İmamoğlu, izlemek için gittiği Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bir bakan tarafından aranarak maça gitmemesi için baskı yapıldığını açıklamıştı. İmamoğlu, "Kulüpleri tehdit ettiler, hem Beşiktaş’a, hem Fenerbahçe’ye 'Maça gelmesin' diye telefon açıldı" demişti.