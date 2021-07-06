Süleyman Soylu’dan milyonluk tazminat davası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Gazetesi hakkında kendisine yönelik kişilik haklarını hedef aldığını iddia ettiği yayımlar nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'dan yanıt geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun avukatı Uğur Kızılca, yazılı açıklama yaptı. Kızılca, Süleyman Soylu hakkında; Cumhuriyet Gazetesi tarafından 52 gündür 254’ü doğrudan müvekkiline yönelik olmak üzere, toplam 313 haber ve köşe yazısı yayımlandığını belirtti.

Kızılca, müvekkilinin kişilik haklarını hedef aldığını ileri sürdüğü bu haberlerin tamamen kurgu ve gerçeğe aykırı olduğunu, haberlerin veriliş biçimleri dikkate alındığında haber verme hakkının kötüye kullanıldığını savundu.

“MÜVEKKİLİMİN 52 GÜNDÜR MARUZ KALDIĞI SALDIRILAR…”

Kızılca, şöyle dedi:

"Gelinen aşamada müvekkilimin 52 gündür sistematik bir şekilde maruz kaldığı saldırının ağırlığı ve kabul edilemez oluşu, saldırının ülke genelinde geniş bir kitleye ulaşacak şekilde alenen yapılmış olması, gerçeğe aykırı haberlerin içeriğinde yer alan hususlar, bu hususlara bilerek ve istenerek yer verildiğinin çok açık olması, bu süreçte odak olarak karşımıza çıkan gazete tarafından sistematik olarak ısrarla saldırıda bulunulması üzerine 1 milyon Türk Lirası manevi tazminata hükmedilmesi talebiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açılmıştır."

CUMHURİYET'TEN AÇIKLAMA

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumhuriyet'e açtığı 1 milyon liralık davayla ilgili "Danışmanlarınız bu çeteleyi tutacağına kamuoyunun karşına çıkıp, ama gerçek gazetecinin karşısına çıkıp soruları açık yüreklilikte yanıtlayın ve bu sorulara kamuoyunu tatmin edecek yanıtlar verin" dedi.

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu’nun TELE1'de sunduğu "Anında Manşet" programında konuşan gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açtığı 1 milyon liralık davaya ilişkin "Gerçekleri araştırmaya devam edeceğiz. Hiçbir korkumuz ve yılgınlığımız yok. Gerçekleri araştırmaya devam edeceğiz. Gazetecilik suç değildir" diye konuştu.

Küçükkaya'nın açıklamaları şu şekilde:

“Peker 2 aydır konuşuyor, evet biz bir çete liderinin sözü ile hareket etmiyoruz. Ancak onun yaptığı iddiaların hepsinin Cumhuriyet Gazetesi'nin muhabirleri araştırıyor ve Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarları bunun hakkında özel yazılar kaleme alıyor. Biz daha hala Binali Yıldırım'ın oğlunun hakkındaki iddialara yanıt alamadık. Kimse alamadı.

Binali Yıldırım'ın oğlu ile ilgili bir haber yapıyorsunuz. Binali Yıldırım açıklama yapıyor; "Oğlum Venezüela'ya test kiti götürdü" diye. Uzman "bavulla test kiti götürülmez" diyor. Biz son 3 ayın gümrük kayıtlarına bakıyoruz ve bunu ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki; "Sizin oğlunuzun bu Covid-19 sürecinde test kiti götürdüğüne dair hiçbir belge yok." Yanıt yandaş bir gazeteden geliyor. Konunun muhatapları konuşmuyor yandaşları saldırıyorlar.

İçişleri Bakanı'nın tabii ki hakkıdır Cumhuriyet Gazetesi'ne dava açmak. Ama burada vahim olan şudur; 2 buçuk aydır Soylu'nun avukatları, danışmanları Cumhuriyet'te çıkan haberleri saymışlar çetelesini tutmuşlar. Sayın Soylu; danışmanlarınız bu çeteleyi tutacağına kamuoyunun karşına çıkıp, ama gerçek gazetecinin karşısına çıkıp soruları açık yüreklilikte yanıtlayın ve bu sorulara kamuoyunu tatmin edecek yanıtlar verin.

Cumhuriyet olarak muhabirlerimizle, yazarlarımızla gerçeğin peşinden koşmaya bu gerçekleri araştırmaya devam edeceğiz. Hiçbir korkumuz ve yılgınlığımız yok. Gerçekleri araştırmaya devam edeceğiz. Bu davalar gazetecilerin Türkiye'de hep karşılaştığı davalardır. Gazetecilik suç değildir. Cumhuriyet Gazetesi her daim görevini lakıyla yapmaya çalışacak ve yapacaktır."