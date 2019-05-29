Süleyman Soylu'dan Suriyeli açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin Afrin’de yaptığımız operasyonlar ve aynı zamanda Fırat Kalkanı bölgesinde oluşturduğumuz güvenli bölgeler sayesinde 329 bini geri dönmüştür, bugüne kadar" dedi.



"Özellikle göçmenler konusunda, onların ikametleri konusunda bir çalışma yapıyoruz." diyen Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Muhtarlarımız onlarla ilgili şöyle bir tespitte bulunuyorlar. Bazı yerlere 15-20 kayıt yapılıyor. Bu kayıtların olmamasını temin etmemiz lazım. Bunun için göç idaremiz de nüfus dairesi gibi bir çalışma yapıyor. Ve göç idaresi bir evde aynı soyadı taşımayan birkaç kayıt olmasını engelleyecek bir yazılım gerçekleştiriyor. Muhtarlarımızın da kendi mahallelerinde oturan göçmenlerin kimler olduğunu öğrenebileceği bir sistemi hazırlıyoruz. İstanbul’da son beş aydır yeni bir sistem geliştirdik. Özellikle yakaladığımız düzensiz göçmenleri karakollarda çok bekletmiyoruz. Hemen bunları geri gönderme merkezlerine yolluyoruz. İstanbul’da son açtığımız Tuzla Akfırat’taki 2 bin 200 kişilik geri gönderme merkezinin de bizim için bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Geçen yıl toplam 4 bin 500 kişiyi kendi ülkelerine gönderdik. Bu yılın ilk beş ayında toplam 12 bin 300 kişiyi gönderdik. Bizim hedefimiz yılda 40 bin ile 50 bin arası bir sayıdır. Ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin Afrin’de yaptığımız operasyonlar ve aynı zamanda Fırat Kalkanı bölgesinde oluşturduğumuz güvenli bölgeler sayesinde 329 bini geri dönmüştür bugüne kadar."