Suriye lideri Şara Ankara’da: Erdoğan böyle karşıladı
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Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından göreve gelen Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ahmed Şara'yı kabul etti.
Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından göreve getirilen Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı taşıyan uçak saat 16.00 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Şara, buradan kendisine eşlik eden güvenlik konvoyuyla birlikte Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Şara'yı kabul etti. Görüşmede, rejim sonrası Suriye’deki yeni dönemle ilgili konular ele alınacak.
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