''Suriye meselesinin tek çözümü Esad ile görüşmektir''

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Suriye sorunu için “Bu mesele oradaki hükümet ile görüşmenin haricinde hiçbir şekilde çözülemez. ‘Taliban ile görüşebiliriz’ diyen hükümetin Esad ile görüşmemesinin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir karşılığı yoktur." dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, katıldığı televizyon programında Suriye meselesini değerlendirdi.

Gelinen noktada sorunun tek çözüm yolunun hükümetin Suriye lideri Esad ile görüşmesi olduğunu ifade eden Hüseyin Baş, “Biz Suriye'de niye varız?” sorusunu sorduktan sonra şu ifadeleri kullandı; “Çözüm çok basit, hiç uzatmaya gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti hangi kanallarla oradaki örgütlerle ilişkide ise bu örgütlere 'Silahları bırakın, Suriye hükümetine gidin ve anlaşın’ diyerek bu konuyu kapatmalı.”

“Türkiye’nin menfaatine göre hareket edilmeli”

“Askerimizi geri çekip kendi sınır güvenliğimizi oluşturacağız ve bu konuyu kapatacağız.” diyen BTP lideri şöyle devam etti; “Bu hükümetin böyle bir şey yapma ihtimali yok. Niye yok? Çünkü her anlamda borçlanılmış. Orada sahiplendikleri örgütlerin muhtemelen içeride uzantıları var. Bu içerideki uzantıları nasıl durduruyorsun; ‘Ben sana orada sahip çıkıyorum’ diyerek. Dolayısıyla hem İçişleri Bakanlığı'nın, hem Dışişleri Bakanlığı'nın, hem Milli Savunma Bakanlığı'nın özverili ve milli bir şekilde davranması lazım. Siyasal rantları, gelecek hesaplarını, kendi menfaatlerini bir kenara bırakıp, Türkiye'nin ve bu vatandaşın menfaatine göre hareket etmesi lazım.”

“Bana yetki versinler Esadla görüşüp bu meseleyi çözeyim”

Bugün Türkiye'nin dış politikasının gazla yürüdüğünü ifade eden Hüseyin Baş, “Şimdi biz New York'ta bir BM toplantısı gördük. Toplantıda Suriye'ye temsilen kim konuştu? Beşar Esad'ın dışişleri bakanı veya sözcüsü konuştu. Dolayısıyla bütün devletler tarafından tanınan bir hükümetten bahsediyoruz. Biz ise Esad ile görüşemiyoruz. Niye? Zamanında gaza geldik, ağza alınmayacak laflar söyledik hükümet olarak ve dolayısıyla bugün görüşemiyoruz. Elbette Esad ile görüşeceğiz. Bu mesele başka türlü çözülmez. Görüşemiyorlar mı? Bana yetki versinler ben gidip görüşeyim. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nden her hangi biri gitsin Esad’la görüşür. Şimdi şöyle de bir problem var. Bugün Esad hükümetimize güvenmiyor, çünkü diyor ki , 'Yahu biz sizinle oturduk, kalktık, yedik, içtik... Bunların hiç mi hatırı yoktu da bu kadar düşmanlık oldu.'

“Taliban ile görüşüp Esad ile görüşmemenin bir karşılığı yok”

“Bu meselenin çözümü oradaki hükümet ile görüşmenin haricinde hiçbir şekilde sağlanamaz.” diyen Hüseyin Baş, “Suriye konusunu Rusya ile görüşüyoruz. Rusya'yı aracı yapıyoruz. Benim Suriye ile bir savaşım mı var ki aracıya ihtiyacım olsun. ‘Taliban ile görüşebiliriz’ diyen hükümetin Esad ile görüşmemesinin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir karşılığı yoktur. Bunu milletimiz bilsin. Bir parti genel başkanı olarak şunu söyleyeyim; örgütlere ‘silahını bırak, git hükümetinle anlaş’ derim.” İfadelerini kullandı.

“Suriyeliler giderse bunların ekonomisi batar”

İktidar kanadından gelen, ‘Suriyeliler giderse ekonomimiz batar’ sözlerine de cevap veren BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş şu dikkat çekici ifadeleri kullandı; “Ekonomimiz batar metaforundan şöyle yürüyelim; Elbette ekonomileri batar. Bunu söyleyen insanların ekonomileri esasında bir inşaat ekonomisine dayanıyor. Burada ne lazım? Kâr edebilmeniz için ucuz işçi lazım. Bunların ucuz işçi kaynakları bu insanlar. O yüzden Suriyeliler giderse bunların ekonomisi batar ama bizim ekonomimize bir şey olmaz. Zaten bizim ekonomimiz batık vaziyette. Türk milleti genel olarak batık bir ekonomiye sahibiz. Hani 'Ben kaybedecek hiçbir şeyi olmayan bir adamım' derler ya. Biz millet olarak bu noktadayız.”