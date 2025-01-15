Suriye'den Türkiye'ye ilk ziyaret
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
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