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  4. 28 Mayıs 2018 20:16

Suriyeli ve Afgan mültecilere kimlik mi dağıtılacak ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli ve Afgan mültecilere 150 bin kimlik kartı dağıtılacağı yönündeki iddiaları yalanlayarak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Tekin hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti

Suriyeli ve Afgan mültecilere kimlik mi dağıtılacak ?
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li Gürsel Tekin'in Suriyeli ve Afgan mültecilere 150 bin kimlik kartı dağıtılacağı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Tekin hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  Gürsel Tekin'in Twitter hesabından paylaştığı görsele yer vererek, iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Soylu, "Siyaseti yalan ve kirlilik üzerine kurmuş anlayışın temsilcisi Gürsel Tekin! Seçimi ifsad etmek için kendi sosyal medya hesabından paylaştığı yalanla ilgili Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz suç duyurusunda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Twitter hesabından bir video paylaşarak, "Bu görüntüler, Gaziosmanpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü önünde çekildi. 150 bin Suriyeli ve Afgan'a ait yeni kimlik kartları gelmiş. Gaziosmanpaşa’ya 150 bin kimlik kartı geliyorsa, gerisini siz düşünün!" değerlendirmesini yapmıştı.

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