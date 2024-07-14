Suriyeliler gidecek mi? Bakan Fidan'dan dikkat çeken sözler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye yönetimine yaptığı çağrılara ilişkin, ''Bu son derece kıymetli bir çağrıdır. Umarım bunun değerini anlarlar'' dedi. Fidan, Türkiye'deki sığınmacılar için de, ''Gönüllü olmadığı sürece biz kimseyi buradan zorla gönderecek durumda değiliz'' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İsrail savaşı yaymaya çalışıyor.

Netanyahu hükümetinin ateşkes ve barışla ilgili hiçbir niyeti yok. Türkiye olarak barışa sonuna kadar destek vermek için her türlü çabayı gösteriyoruz

Gazze'de devam eden insanlık dramını bir an önce durdurmak önemli. Bölgemizde uzun yıllardır devam eden stratejik kanayan yaranın da durması önemli.

SURİYE İLE 'NORMALLEŞME' MESAJI

Suriye ilgili olarak Cumhurbaşkanımız liderlik vizyonunu kullanarak en üst düzeyden bir barış çağrısında bulunmuştur. Bu son derece kıymetli bir çağrıdır. Umarım bunun değerini anlarlar.

Suriye muhalefetinin rejim ile nasıl bir ilişki kuracağı kendi kararları. Bu kardeşlerimiz bulundukları bölgede ülkemize daha fazla göçmen gelmesini engelliyor. Onları ortada bırakmayız. Ülkemizin güvenliği için fevkalede adım atıyorlar. Teröre karşı omuz omuza mücadele ettik.

Mültecilerle ilgili hükümet politikamız değişmemiştir. Gönüllü olmadığı sürece biz kimseyi buradan zorla gönderecek durumda değiliz