Sürpriz bir isim Erdoğan'a rakip oldu; Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı

Bugüne kadar Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan desteğini sık sık açıklayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bu sefer AK Parti ve MHP'yi yaylım ateşine tutup Cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıkladı.

Vatan Partisi’nin “Güçlü devlet üreten millet için iktidara” sloganıyla Ankara Arena Spor Salonu’ndaki 11. Genel Kurultayı, Balyoz kumpası mağduru ve 2019’da yaşamını yitiren Genel Başkan Yardımcısı Amiral Soner Polat adıyla düzenlendi.

Perinçek, kurultayın açılışında yaptığı konuşmada, yeni bir dünya kurulduğunu, doların saltanatı ve ABD’nin haraç sisteminin yıkıldığını söyledi. ABD’nin dünyaya haraç sistemini dayatan silahlı kuvvetlerinin karşısında onu dengeleyen ve korkutan, savaşan silahlı güçlerin tarih sahnesine çıktığını vurgulayan Perinçek, Suriye ve Ukrayna’dan örnekler verdi.

“BU BİR DEVRİM SÜRECİDİR”

Türkiye’nin Atlantik, Amerikan, NATO zincirlerini kırdığını belirten Perinçek, şöyle devam etti:

“Türkiye’de Atlantik sistemi bitmiştir. 1980’de kurdukları, dünya ekonomisiyle birleşme adını verdikleri, Türkiye’yi borç batağına sürükleyen sistemleri bitmiştir. Türkiye’yi bölme, bizi birbirimize düşürme, Türk ve Kürt’ü karşı karşıya getirme komploları, tertipleri, kışkırtmaları, PKK’yı silahla beslemeleri, FETÖ’yü örgütlemeleri ve üzerimize sürmeleri çabalarının sonu gelmiştir. 25 bin subay Türk ordusunun içinden temizlenmiştir. 30 bin polis kahraman polisimizin içinden temizlenmiştir. 14 bin yargı mensubu yargı sisteminin içinden temizlenmiştir. 130 bin kamu görevlisi Türkiye devletinin içinden temizlenmiştir. Bu bir devrim sürecidir. Türkiye devletiyle ve milletiyle bu sistemin duvarlarını zorluyor.”

“ŞATAFATA SON VERECEĞİZ”

Perinçek, iktidara gelmeleri halinde yolsuzluk mahkemeleri kuracaklarını dile getirerek şunları kaydetti:

“Devletin israfına son vereceğiz. İhtişama, şatafata son vereceğiz. Türkiye’de vurgunculuğa kesinlikle izin vermeyeceğiz. Fabrika açacağız, tarıma kaynak ayıracağız, milyonlarca işsizimize iş vereceğiz. Halka hizmet eden bir devlet inşa edeceğiz. Adalet sistemimizi ayağa kaldıracağız. NATO’dan çıkacağız. NATO’nun Türkiye’deki terör örgütlerine son vereceğiz. PKK bitirilecek. Suriye ile iş birliği yapacağız. Irak, İran, Rusya Federasyonu ile iş birliği yapacağız. Bu iş birliğiyle teröre son vereceğiz. Türkiye’deki NATO üsleri kapatılacak. Çin, Rusya, İran’a sesleniyorum, Latin Amerika’ya ve Asya’ya sesleniyorum, Türkiye’ye güvenin. Türkiye’de kardeşiniz olan, ihanet etmeyecek olan bir Türk milleti var.”

ERDOĞAN VE BAHÇELİ’Yİ UNUTMADI

Kurultayda, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan ve 11 partilinin imzasıyla sunulan ve 2023’deki cumhurbaşkanlığı seçiminde Perinçek’in Vatan Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin öneri kabul edildi.

Perinçek, önerinin kabulünün ardından yaptığı konuşmada, partililere teşekkür ederek “Bu seçimde, Türk milletini zorluklara karşı ayağa kaldıracağız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Bahçeli’nin Türk emekçilerinin davasına omuz vermek isteyen her değeri, sorumluluk duygularından, birikimlerinden, tecrübelerinden yararlanacağız. Onlarla birlikte Türkiye’yi yöneteceğiz. Onları kıskanan bir anlayış içinde değiliz.” dedi.

ETHEM SANCAK DİVAN BAŞKANI

Ankara Arena’daki kurultay, Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla çalışmalarına başladı.

Kurultayda, Divan Başkanlığı’na bir süre önce Vatan Partisi’ne katılan Ethem Sancak seçildi.

Kurultayın yapıldığı salonda, “Mor zehirlenmeye hayır, yaşasın Cumhuriyet kadını”, “Kartvizit geçmez, rüşvet işlemez, torpil sökmez atamada liyakat”, “Vatan ve üretim için NATO’dan çıkalım” ile “Komşularla birlik, depolara mazot, sofralara şenlik” yazılı pankartlar yer alırken, kurultaya katılanlar arasında ellerinde “HDP kapatılsın” dövizleriyle Diyarbakır anneleri dikkati çekti.

ERDOĞAN’IN MESAJI OKUNDU ÇİN BÜYÜKELÇİSİ DE KURULTAYA KATILDI

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunduğu kurultaya Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin de katıldı.

Yarın raporların okunmasıyla devam edecek Kurultay, pazartesi günü genel başkanlık seçimiyle sona erecek.