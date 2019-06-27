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  4. 27 Haziran 2019 10:09

Sürpriz iddia: ''Babacan ve ekibi yemekte buluştu''

AK Parti içerisinde yeni bir siyasi oluşum için çalıştığı iddiaları süren eski Bakan Ali Babacan'ın başkanlığında "yenilikçilerin" yemekte buluştuğu iddia edildi.

Sürpriz iddia: ''Babacan ve ekibi yemekte buluştu''
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Yeni Akit'te Sezai Erhan'ın imzasıyla yayımlanan haberde "AK Parti’nin İstanbul'da aldığı seçim yenilgisi parti içindeki ‘muhalif hareketin' elini güçlendirdi" görüşü dile getirildi.

Haber şöyle devam etti:

"Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan üzerinden yürüyen iki ayrı parti çalışması hızlandı. Babacan'ın liderliğinde kurulacağı öne sürülen partinin kurmayları dün eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın vefat eden annesi Hanım Kılıç'ın cenazesi için geldikleri Yozgat’taki cenaze sonrasında yemekli toplantıda buluştular. 

Bir lokantada düzenlenen buluşmada eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski bakanlardan Sadullah Ergin, Ali Babacan, Beşir Atalay, Lütfullah Kayalar gibi isimler yer aldı.

Babacan’a yakın kaynaklar; söz konusu buluşmanın siyasi bir amacının olmadığı,Yozgat’ta düzenlenen cenaze sonrasında gerçekleştiği kaydedildi."

ÇİÇEK, ERDOĞAN'IN DAVETİNİ KABUL ETMİŞTİ

Fotoğrafta yer alan isimlerden biri olan eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyeliği davetini kabul etmişti.
 
 
 

Yeni Akit

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