Sürpriz iddia! Hakan Fidan, Suriye istihbaratı ile görüştü

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, yabancı basında yer alan bir iddiayı köşesine taşıdı.

İddiaya göre, AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen kritik İdlib zirvesi öncesinde MİT Başkanı Hakan Fidan ile Suriye istihbaratının başındaki Ali Memlük arasında 2’nci bir görüşme gerçekleşti.

Takan'ın detayları aktardığı yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Moskova’dan gelecek haberleri beklerken, dün, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nün internet sitesinde önemli bir haber okudum. “Suriye kuzeyi çatışmaları kulisleri: Kaani-Fidan-Memluk görüşmeleri” başlığıyla verilen haber www.al-akhbar.com dan çeviriydi. Şöyle;

“Kulislerin ardında Suriye’nin kuzeyinde ateşle oyun. Üçlü ve ikili görüşmeler hali hazırda ki çehreleri belirliyor.

Toplantılar İsmail Kaani ve Hakan Fidan’ı kapsadı. Diğeri Ali Memluk ve Hakan Fidan’ı bir araya getirdi. Üçüncüsü Rus-Türk-İran toplantısı. Rus-Türk görüşmelerinin birinde Rus askeri tarafı başlayan operasyonun sınırının iki otoban (Şam-Halep/Lazkiye-Halep)’ı açmak ve ondan sonra ateşkesin olduğunu vurguladı. Ankara Rusya’nın teklifini kesin istikamette reddetmedi bilakis otobanların yönetimini ve Rus tarafıyla müşterek devriyeler yürütmeyi teknik olarak araştırmaya başladı (bu tartışma bugüne kadar hâlâ devam ediyor). Yaklaşık iki hafta önce İran Devrim muhafızlarında Kudüs gücü komutanı İsmail Kaani ve MİT başkanı Hakan Fidan görüştü.

Bu görüşmede İran tarafı Ankara’ya sahadaki patlamanın sorumluluğunu yükledi. Meydana gelen şeyin nedeninin Türk tarafının önceden yapılan anlaşmalara bağlı kalmaması olarak nitelendirdi. Suriye tarafının İran desteğiyle iki otoban açılıncaya kadar operasyonu sürdüreceğini vurguladı. Şimdi istenilenin yeni bir anlaşma olduğunu vurguladı. O süreç zarfında Fidan, Suriye Milli Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memluk ile bir araya geldi. Görüşme atmosferleri Kaani ile toplantıda meydana gelenden uzak değildi. ‘Siz anlaşmalara bağlı kalmıyorsunuz. İstikamet yeni bir denklem’ Memluk bu şekilde konuştu.

Türk tarafının önüne Ankara’yı minumum seviyede 8 km derinliğine ulaşacak kuzeyde Atma beldesinden (Türkiye’nin işgal ettiği Afrin köyleri ile bağlantılı) Harim ve Salkin beldesi oradanda Derkuş ve Zerzur (Zerzur Cisr Aş Şuğur kentinin 14 km kuzeyine uzaklıkta) uzanan dar bir sınır şeridinde bırakacak Suriye ordusunun kurtaracağı coğrafyayı koydu. Ancak bu harita Türk tarafından kesin bir şekilde reddedildi. Ayrıca dolaşımdan çekildi. Temaslar sadece uluslararası iki otoban hakkında yoğunlaştı.”

MİT Başkanı Hakan Fidan 13 Ocak’ta Moskova’da Esad istihbaratının 1 numarasıyla görüşmüştü. Bu haberi yabancı basından almıştık. Daha sonra Türkiye’deki makamlar teyit etmişti. Eğer, yukarıda okuduğunuz haber doğru ise dünkü kritik zirve öncesinde Suriye istihbaratının başındaki Ali Memluk ile 2’nci bir görüşme yapılmış. Haberin detaylarındaki diğer iddialarda çok önemli. Bunları ne yazık ki dış basından takip edebiliyoruz!..

Türkiye’de gazeteciler, sadece habercilik faaliyetleri yüzünden MİT kanununa muhalefet suçlamasıyla tutuklanıyor. Çok traji-komik bir haldeyiz!..

Moskova’dan gelecek haberleri beklerken, dün, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nün internet sitesinde önemli bir haber okudum. “Suriye kuzeyi çatışmaları kulisleri: Kaani-Fidan-Memluk görüşmeleri” başlığıyla verilen haber www.al-akhbar.com dan çeviriydi. Şöyle;

“Kulislerin ardında Suriye’nin kuzeyinde ateşle oyun. Üçlü ve ikili görüşmeler hali hazırda ki çehreleri belirliyor.

Toplantılar İsmail Kaani ve Hakan Fidan’ı kapsadı. Diğeri Ali Memluk ve Hakan Fidan’ı bir araya getirdi. Üçüncüsü Rus-Türk-İran toplantısı. Rus-Türk görüşmelerinin birinde Rus askeri tarafı başlayan operasyonun sınırının iki otoban (Şam-Halep/Lazkiye-Halep)’ı açmak ve ondan sonra ateşkesin olduğunu vurguladı. Ankara Rusya’nın teklifini kesin istikamette reddetmedi bilakis otobanların yönetimini ve Rus tarafıyla müşterek devriyeler yürütmeyi teknik olarak araştırmaya başladı (bu tartışma bugüne kadar hâlâ devam ediyor). Yaklaşık iki hafta önce İran Devrim muhafızlarında Kudüs gücü komutanı İsmail Kaani ve MİT başkanı Hakan Fidan görüştü.

Bu görüşmede İran tarafı Ankara’ya sahadaki patlamanın sorumluluğunu yükledi. Meydana gelen şeyin nedeninin Türk tarafının önceden yapılan anlaşmalara bağlı kalmaması olarak nitelendirdi. Suriye tarafının İran desteğiyle iki otoban açılıncaya kadar operasyonu sürdüreceğini vurguladı. Şimdi istenilenin yeni bir anlaşma olduğunu vurguladı. O süreç zarfında Fidan, Suriye Milli Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memluk ile bir araya geldi. Görüşme atmosferleri Kaani ile toplantıda meydana gelenden uzak değildi. ‘Siz anlaşmalara bağlı kalmıyorsunuz. İstikamet yeni bir denklem’ Memluk bu şekilde konuştu.

Türk tarafının önüne Ankara’yı minumum seviyede 8 km derinliğine ulaşacak kuzeyde Atma beldesinden (Türkiye’nin işgal ettiği Afrin köyleri ile bağlantılı) Harim ve Salkin beldesi oradanda Derkuş ve Zerzur (Zerzur Cisr Aş Şuğur kentinin 14 km kuzeyine uzaklıkta) uzanan dar bir sınır şeridinde bırakacak Suriye ordusunun kurtaracağı coğrafyayı koydu. Ancak bu harita Türk tarafından kesin bir şekilde reddedildi. Ayrıca dolaşımdan çekildi. Temaslar sadece uluslararası iki otoban hakkında yoğunlaştı.”

MİT Başkanı Hakan Fidan 13 Ocak’ta Moskova’da Esad istihbaratının 1 numarasıyla görüşmüştü. Bu haberi yabancı basından almıştık. Daha sonra Türkiye’deki makamlar teyit etmişti. Eğer, yukarıda okuduğunuz haber doğru ise dünkü kritik zirve öncesinde Suriye istihbaratının başındaki Ali Memluk ile 2’nci bir görüşme yapılmış. Haberin detaylarındaki diğer iddialarda çok önemli. Bunları ne yazık ki dış basından takip edebiliyoruz!..

Türkiye’de gazeteciler, sadece habercilik faaliyetleri yüzünden MİT kanununa muhalefet suçlamasıyla tutuklanıyor. Çok traji-komik bir haldeyiz!..

