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Sürpriz isimden, AK Parti'ye sürpriz eleştiriler

Sürpriz isimden, AK Parti'ye sürpriz eleştiriler
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AK Parti iktidarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı her seferinde öven ve Cumhur İttifakı'nı ittifak dışından destekleyen Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek bu sefer AK Parti'yi yerden yere vurdu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AKP’nin anayasa değişikliği hazırlıkları kapsamında HDP'ye yaptığı ziyareti de eleştirdi. 

Partisinin üretim ekonomisi modelini tanıtan Perinçek açıklamalar yaptı. 

Perinçek, "HDP kim? Anayasa yıkıcısı, Türkiye'yi bölmek isteyen PKK'nın uzantısı. PKK'nın uzantısı, anayasa yıkıcısıyla anayasa yapacak. Anayasa yıkıcısıyla yeni anayasa yapılır mı? Ancak anayasa yıkıcısıyla anayasa yıkılır. Aynı Cumhuriyet Halk Partisi gibi, İYİ Parti gibi... Onlar HDP'nin, FETÖ'nun dostu ya, AK Parti bir türlü burada kararlı bir tavır alamıyor. Altılı masanın altındaki HDP'yi ziyaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Etiketler doğu perinçek ak parti hdp recep tayyip erdoğan
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