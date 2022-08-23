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Sürpriz toplantı sonrası AK Parti'den erken seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığı ettiği sürpriz toplantı sonrası kameraların karşısına geçti.

İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Bu birimlerin çalışmalarının yanı sıra teşkilatların çalışmaları da çok önemli. Reformlar, düzenlemelerle ilgili arkadaşlarımızın görüşleri alındı. 2023'teki seçimlere yönelik Cumhur İttifakı'nın seçim beyannamesine bizim yapacağımız katkı. Bu çerçevede değerlendirildi.

Her parti kendi içinde çalışmaları yapıp daha sonra Cumhur İttifakı'nın ortak stratejisi oluşturulmuş oluyor. Düzenli olarak seçime kadar bu toplantıları yapmaya devam edeceğiz.

SEÇİM TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİK VAR MI?

Herhangi bir şekilde erken seçim olması söz konusu değil. Seçimler zamanında yapılacak. Zamanında yapılacak seçimlerin çalışmalarına şimdiden başlamak normal.

Burada Ak Parti ile MHP arasında herhangi bir ayrılık yok.

SURİYE İLE DİYALOG OLACAK MI?

Hiçbir şekilde herhangi bir devletle, onun toprak bütünlüğüne dönük negatif yaklaşımımız olup da sorun yaşamadık. Herhangi bir yerde bölüne tabii ki istemiyoruz. Çözümün siyasi bir çözüm olmasını ifade ettik. Siyasi ilişkinin kesilmesine neden olan şartlar ortadan kalkmadan siyasi diyalog olması söz konusu değil. Herhangi bir veaklet savaşının içinde olmadık. Bugün binlerce mensubu öldürülmüş muhaliflerin ortaya anlamlı tablo çıktığını düşünmesiyle olur uzlaşı. Etrafımızdaki devletler ne kadar güvenli olursa biz bunu kendi güvenliğimize katkı sayarız. Bir yerde bir rejim sistematik olarak halkını katlederken bunları konuşmadan zalim ile mazlum uzlaşsın denen bir tablonun içinde değiliz. Rejimle diyalog kurdun, rejim de diyor ki ben bunları yapmaya devam edeceğim, buna meşru bir devletin göz yumması mümkün müdür? Türkiye burada meşriuyetin tarafındadır. Siyasi ilişkileri kesmemize yol açan şartlar ortadan kalktıktan sonra zaten siyasi diyalog olacaktır. 

 

Etiketler ak parti ömer çelik erken seçim
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