Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi CHP'ye katıldı
2015 yılında öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Türkan Elçi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile bugün CHP Genel Merkezi’ndeki makamında bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, CHP’ye katılan Türkan Elçi’ye parti rozeti taktı. Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, PM üyesi Devrim Barış Çelik ve Genel Başkan Danışmanı Abdurrahman Yargucı da hazır bulundu.
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