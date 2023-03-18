  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Suikasta kurban giden ismin eşi CHP'ye katıldı

Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, CHP'ye katıldı

Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, CHP'ye katıldı
Güncelleme:

2015 yılında silahlı saldırıda hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi CHP'ye katıldı. Elçi'nin CHP'den milletvekili adayı olacağı öğrenildi.

14 Mayıs seçimleri öncesinde siyasi partiler son transferlerini yapıyor. Son olarak 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti.

MAKAMINDA AĞIRLADI
Kılıçdaroğlu, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında görüştü. CHP lideri partiye katılan Türkan Elçi'ye rozetini bizzat taktı. Görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, PM Üyesi ve Doğu Masası Koordinatörü Devrim Barış Çelik ve Genel Başkan Danışmanı Abdurrahman Yargucı da hazır bulundu.

Etiketler tahir elçi chp diyarbakır kemal kılıçdaroğlu türkan elçi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Asrın felaketi sonrası bir ilimizde daha kiralık ev kalmadı
Erdoğan'dan Bakan Muş'a ''imza'' fırçası
ORC'nin 42 ildeki seçim anketinde olay olacak sonuçlar
Türkiye'nin milli muharip uçağı hangardan çıktı
Kahramanmaraş'ta bir büyük deprem daha
Tribünlerin ardından konserde de ''hükümet istifa'' sloganları
Liseli kız öğrenciler dehşet saçtı! Sınıf arkadaşlarını katlettiler
Deprem yardımları bakın nereden çıktı
Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları nereye koşuyor ?
20 Mart haftası burç yorumları: Yeni Ay fazında başlangıç adımlarınıza dikkat edin