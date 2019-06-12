Taksicilere uyarı geldi: ''Façanızı düzelteceksiniz''

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binası açılışında konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, taksicilerin dertlerini ve çözümlerini bildiklerini, İstanbul halkı daha kararını vermeden bu sorunları çözdüklerini söyledi. Taksicilere de düşen görevler olduğunu belirten Yıldırım, "Evinizin içini düzelteceksiniz. Kılığınızı, façanızı düzelteceksiniz. Arabalarınızı daha fiyakalı yapacaksınız" diye konuştu.

Binali Yıldırım, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasının açılışı törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, havalimanının yapılması kararının hayata geçirilmesinin 3 yılı aldığını, projenin her aşamasında bizzat yer aldığını söyledi.

Binali Yıldırım'ın sildiği ekümeniklik tweeti sosyal medyada tartışmalara neden oldu!İstanbul Havalimanı’nda görev yapan taksicilere de hitap eden Binali Yıldırım, “Havalimanları, hudut kapıları, bir ülkenin vitrinidir. Yabancı, oradan görür ülkeyi. Ülke hakkında, kararını böylece verir. Burası, Türkiye’nin vitrinidir. Burada, Türkiye’ye yakışanı yaptık. Gıpta edenler var. Hasetlik edenler var. Onlara diyeceğim: Ne olur kıskanma, çalış senin de olur. Vitrinimiz olan bu havalimanında çok güzel hizmet vereceksiniz. İnsanımıza, ülkemize yakışır en güzel hizmeti taksiciler olarak sizler vereceksiniz. Buna eminim. Bunu biliyorum. Çünkü, siz, Anadolu Yaylası’nın yiğit evlatlarısınız. O bakımdan hiç merak etmeyin, bütün meseleleri konuştuk. Dertlerinizi de, çözümlerini de biliyoruz. Adım adım da çözerek geliyoruz. Daha göreve gelmeden, yetkililerle görüşerek sorunlarınızı çözüyoruz” diye konuştu.