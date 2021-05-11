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Tam kapanamda bazı sektörler için kepenk açsın çağrısı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hükümete bazı sektörler için bayram öncesi iki gün kontrollü açılma çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidara seslendi, bazı sektörler için bayram öncesi iki gün kontrollü açılma çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, “Maalesef esnafımızın durumu içinden çıkılmaz hale geldi. ‘Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek’ demiştim geçenlerde. Yarım dilime döndü maalesef” dedi. Hükümete çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu bazı sektörler için, "Bayram öncesi 2 günü, kontrollü açalım. Çok, çok zordalar" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Maalesef esnafımızın durumu içinden çıkılmaz hale geldi. “Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek” demiştim geçenlerde. Yarım dilime döndü maalesef... İktidara çağrım var. Aşağıdaki sektörler için, bayram öncesi 2 günü, kontrollü açalım. Çok, çok zordalar...

- Kırtasiyeci
- Kuaför ve Berber
- Çiçekçi
- Tuhafiye, Konfeksiyon, Manifaturacı
- Ayakkabıcı
- Züccaciye, Hediyelik Eşya, Oyuncakçı
- Şekerci

Etiketler kemal kılıçdaroğlu chp tam kapanma sektörler bazı sektörler açılma çağrı
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