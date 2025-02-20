Tanju Özcan'dan canlı yayında olay iddia: ''Terliği bile koysak Erdoğan yüzde 26'yı geçemiyor'' dediler

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Halk TV ekranlarında katıldığı canlı yayında CHP'deki kurultay tartışmalarıyla ilgili olarak "Sayın Erdoğan bu tartışmaları ortaya attı. Sayın Kılıçdaroğlu da ateşe odun attı." dedi. Özcan'ın "bana terliği bile koysak Erdoğan yüzde 26'yı geçemiyor" diyen CHP'liler vardı sözü canlı yayına damgasını vurdu.

Bolu'nun CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan Halk TV canlı yayınında CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert dille eleştirdi.

Tanju Özcan şaibeli olduğu iddia edilen CHP kurultayına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tanju Özcan "Sayın Erdoğan bu tartışmaları ortaya attı. Sayın Kılıçdaroğlu da ateşe odun attı. Çıktığı programda ilk karede zaten direkt bu konuyu gündeme getirmek için çıktığını ben ilk dakikalarında anladım.

Kılıçdaroğlu'nun 1.5 yıl boyunca herkes şunu merak ediyordu. Ya ne yapıyor ne ediyor? Onları anlatacağını düşünürken Sayın Kılıçdaroğlu zaten e ilk cümlelerinde Erdoğan sürekli şaibeli kurultay diyor. Niye buna cevap vermiyorsunuz? diyerek ve bunu üç defa tekrarlayarak tartışmanın fitilini ateşledi.

Parti yönetiminin açık ve net açıklama yapması lazım yani Şunu söylüyor. Bir parti başkanı ve Cumhurbaşkanı bir şey söylüyorsa bir şey vardır. Parti yönetiminin bu konuda açıklama yapması lazım... Şimdi yani Erdoğan'ın her sözüne cevap vermek anlamlı mı? Bazen çok saçma bulursunuz cevap vermezsiniz. Yani çok gereksiz bulursunuz böyle bir tartışmaya girmemek için cevap vermezsiniz." dedi.

4 kez kurultay çalışmalarını katıldığını hatırlatan Tanju Özcan "Kurultaylarda görev başındaydım ve çok sayıda delegeyle konuştum. Hiçbir delegenin bizden para talep ettiğini veya herhangi bir menfaat talep ederek imza verdiğini veya oy verdiğine şahit değilim" diye konuştu.

ZORLA ADAY YAPTILAR SÖZLERİNE SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun isteseydi 2023'te aday olmayacağını vurgulayan Tanju Özcan, "Kimse kimseye zorla adaylık dayatamaz" dedi.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde düzenlediği kurultayda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin görüşü alınan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon kanalında 2023 Genel Seçimleri'yle ilgili "Ben aday olmadım, beni aday yaptılar" demişti. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları tepki topladı.

"KİMSE KİMSEYE ADAYLIK DAYATAMAZ"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben aday olmak istemedim" sözlerine inanmadığını söyleyerek "Sayın Kııçdaroğlu 6'li masayı kurdu ve 4 tanesine direkt cumhurbaşkanlığı adaylığı teklif etti, kendisiyle beraber 5. aday... Masa karar verecekse zaten artı 4 oyla başlarsınız... Ondan sonra 'ben istemedim bana dayattılar' noktasına getiriyorsunuz. Kimse kimseye zorla adaylık dayatamaz" dedi.

"ETRAFINDAKİLER GAZ VERDİ"

Kendi istediği için Kılıçdaroğlu'nun aday olduğunu savunan Tanju Özcan, "Çevresindeki insanlar o kadar çok gaz verdiler ki, ben şunu diyen genel başkan yardımcıları hatırlıyorum, 'Ya Tanju sen ne saçmalıyorsun, terliği bile koysak Erdoğan yüzde 26'yı geçemiyor. Kemal beyin kazanmama ihtimali yok" diye o günkü psikoloji anlattı.

"BEN, SİZ FİİLEN BAŞBAKAN GİBİ OLUN' DEDİM"

Özcan, konuşmasına "Ben Kemal bey kazanamaz dememiştim, kendisine de söyledim, 'Efendim sizin şansınız yüzde 51 ise bizde yüzde 51'e oynamayalım, Ekrem ve Mansur beyin yüzde 90 ihtimali varken. Yine siz oturun konuşun, onlar sizin istediğiniz gibi yetkiyi size de versinler' dedim. Siz fiilen başbakan gibi olun. Bu sistem buna elverişli diye teklifte de bulunmuştum." diye devam etti.