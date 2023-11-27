Tanju Özcan'dan CHP'ye ''bağışlama'' başvurusu; karar bekleniyor

CHP MYK, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "bağışlanma" talebini oy çokluğu ile kabul etti. Son kararı CHP Parti Meclisi verecek.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün saat 11.00'de toplandı.

Toplantıda daha önce partiden ilişiği kesilenlerin af talepleri ele alındı. MYK, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "bağışlanma" talebini oy çokluğu ile kabul etti.

Son kararı CHP Parti Meclisi verecek. CHP PM toplantısı, bugün gerçekleştirilecek.

Özel'in sunumu ile başlayacak PM'de, ilk olarak daha önce partiden ilişiği kesilenlerin af talepleri ele alınacak.

PM'nin en önemli gündem maddesi ise önceki yönetim tarafından kasım ayı sonunda yapılması planlanan ancak kararı alınmayan Tüzük Kurultayı olacak.

CHP'de 14 Kasım'da bir araya gelen 81 il başkanının, yerel seçimlerden sonra yapılmasını istediği "Tüzük Kurultayı"nın tarihi bu toplantıda netleştirilecek.