Tanju Özcan'dan Erdoğan'a açık mektup: ''Nedir benimle alıp veremediğiniz?''

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın randevu taleplerini kabul etmediğini belirterek, ''Nedir benimle alıp veremediğiniz?'' diye sitem etti.

Dönem dönem yaptığı çıkışlarla ve mültecilere yönelik tepki çeken ayrımcı politikalarıyla gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi.

Erdoğan’ın 75 kez randevu talebini reddettiğini söyleyen Özcan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın @RTErdogan, 5,5 yıllık süreçte sizden yaklaşık 75 kez randevu istedim vermediniz. Bu dönem içerisinde darbeci dediğiniz Sisi ile görüştünüz, katil dediğiniz Suudi Veliaht Prensi ile defalarca görüştünüz, 15 Temmuz’un ortağı dediğiniz B.A.E ile görüştünüz, hatta size budala diye mektup yazan Trump’la, Türkiye’yi ekonomik yaptırım konusunda tehdit eden Biden’la bile ayaklarına kadar gittiniz görüştünüz.

Benimle neden görüşmüyorsunuz? Sizden kredi isteyecek değilim, geçiş garantili köprü veya yolcu garantili havaalanı yapayım diyecek değilim. Bolu’nun sorunlarını konuşmak istiyorum.

Nedir benimle alıp veremediğiniz?”