Tanju Özcan'dan Erdoğan'a ve '''CHP'li bir gruba'' çok ağır suçlama

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'deki "kurultay" tartışmaları için "şaibeli" diyen Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan ile birlikte CHP içindeki bir grubu hedef aldı.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'nin kurultayına ilişkin çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ın CHP kurultayı için "şaibeli" sözlerine madde madde cevap veren Özcan, partisinden çıkan çatlak seslere de tepki gösterdi.

İşte Tanju Özcan'ın açıklaması:

Sayın Erdoğan iki de bir “CHP’nin şaibeli kurultayı” diyerek aslında;

O kurultayda CHP beni yenecek kadroyu seçti diyor.

Seçilen kadro da, 31 Mart’da yapılan yerel seçimde “Beni sandığa gömdü” diyor.

Şaibeli diye iftira attığı CHP kurultayında 13 kere yendiği kadrolar yeniden seçilseydi Erdoğan kurultaya dil uzatacak mıydı?

Erdoğan’ın CHP kurultayı için attığı iftiraların sebebi, kaybettiği seçim sonuçlarının hazımsızlığıdır.

Benim anlamadığım, seçim kazanan CHP’nin içindeki bazı mihrakların, bu tür iftiralara sahip çıkarak niye Erdoğan’ı düştüğü çukurdan çıkartmaya çalışıyor olmaları?