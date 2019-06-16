Tarihi Yıldırım-İmamoğlu buluşmasında VIP polemiği

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayınında Ordu'daki VIP krizi de konuşuldu. Moderatör İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'na "Karadeniz’de çok kalabalık mitingler yaptınız ama Ordu’da yaşanan olay çok konuşuldu. VIP’de ne oldu, neden sinirlendiniz ve bir Vali’ye hakaret ettiniz mi?" sorusunu sordu.

Ekrem İmamoğlu: Miting değil, bayramlaşma çağrısı yaptık. Muazzam bir buluşmaya döndü. Hem doğduğum şehir Trabzon'da, hem Ordu ve Giresun'da... Bu muazzam süreç bence bir tuzakla sona erdirilmek istenmiştir.

Benim ordaki tavırlarım net, belli. Annemin orada düştüğü durum belli. VIP diye bir derdim yok. VIP'den geçenlerin haddi hesabı yok. Beni karşılayanlar bir şey organize ediyor, yollayanlar bir şey organize ediyor. Trabzon VIP'den geçtim neden Ordu'dan geçirmediler bilmiyorum. Ben ne söylediğimi biliyorum. Bu konu İstanbullunun konusu değil, İstanbullunun konusu 31 Mart seçimi. Hakaret etmedim Vali'ye. Bu süreç çok nettir.

Bize gelen başka duyumlar, hakaretler de vardır 1 ay önceden. Biz de bakacağız. Başka kelimeler kimseyi bu kadar rahatsız etmedi. Bize Pontus dediler, Yunan dediler, terörist dediler. Bunlar kimseyi rahatsız etmedi.

Binali Yıldırım: Ekrem bey doğru söylememeyi bir alışkanlık haline getirdi. Ne dedi "Soruları İsmalil beyden aldı dedi", Saadet adayının çocuğu İGDAŞ'tan çıkarıldı dedi, İBB israf içzinde dedi, en yakın arkadaşı Fatih portakal bile çıktı "Bu Ordu işi yanlış oldu dedi, elimizde görüntüler var dedi" Ekrem bey iki gün durdu düşündü bi açıklama buldu.

Çıkıp bir özür dileseydi olmuştu. Önceden Validen özür dilemeli demiştim, şimdi milletten özür dilemeli. Çünkü yalan söyledi. Ben İstanbul'a güveniyorum. Bu yetkiyi İstanbullu bize verince yapacağız. İstanbul Türkiye'nin özeti, biz İstanbula hizmet yapacağız.