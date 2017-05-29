Tayyar: ABD Konsolosluğu aranırsa 15 Temmuz çözülür

Şamil Tayyar Akşam gazetesinden Pınar Işık Ardor'a konuştu. Tayyar'ın açıklamaları arasında en çok dikkat çeken ise 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili oldu.

Tayyar, 15 Temmuz'un tamamen çözülebilmesi için ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda arama yapılması gerektiğini vurguladı.

İşte Tayyar'ın açıklamalarında o bölüm:

DARBE RİSKİ HALEN VAR

Kemalistler diyelim onlara. Onlar da bir risk demokrasimiz için. Çünkü hepsi için söylemiyorum ama bir kısmının iplerinin NATO’nun elinde olduğu düşüncesindeyim. Dolayısıyla onların farklı siyasi düşüncede olmaları FETÖ’den ayırt etmez onları çünkü aynı amaca hizmet ediyorlar çünkü ikisinin de ipleri NATO’nun elinde. O yüzden devleti sadece FETÖ’cülerden değil NATO’culardan da temizlememiz lazım. Temizlemediğimiz sürece darbe riski her zaman vardır.

-Adil Öksüz’ün nerede olduğuna dair fikriniz var mı?

ÖKSÜZ ABD KONSOLOSLUĞU’NDA OLABİLİR..ORASI ARANABİLSE!

Birincisi öldürülmüş, infaz edilmiş olabilir. İki yurt dışına kaçırılmış olabilir. Üçüncüsü de Türkiye’de güvenli bir bölgede saklanıyor olabilir. Güvenli bölge neresi diye sorulduğunda da bir konsoloslukta, bir ülkenin mahrem karargahında saklanıyor olabilir eğer infaz edilmediyse kaçmadıysa. Çünkü Türkiye’de rastgele bir yerde saklanmaları da çok zor. Amerikan Konsolosluğuyla bir irtibattan söz edildi işte aslında imkan olsa da bir Amerikan konsolosluğuna bakılabilse

-Yani Akın Öztürk Amerikan Konsolosluğu içinde mi diyorsunuz?

Bu bir ihtimal. Bu konuda şüphe var. Şüpheleri gidermek için Amerikan konsolosluğunda bir arama yapılsa aslında fena olmaz. Polise istihbaratçılara kapıyı açmayabilirler ama bir heyet oluşturulur ve onların da onaylayacağı bir heyet oluşturup konsoloslukta inceleme yapılabilir aslında.