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TBB'den İmamoğlu'na destek bildirisi

TBB'den İmamoğlu'na destek bildirisi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Ahmak Davası' nedeniyle siyasi yasak getirileceğine yönelik iddialara ilişkin, Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeleri, İmamoğlu'na destek bildirisi yayımladı.

Kamuoyunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Ahmak Davası'nda siyasi yasak getirileceği iddiaları tartışılmaya devam ederken, İmamoğlu'na Türkiye Belediyeler Birliği'nden de destek geldi.

Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeleri tarafından yapılan açıklamada, İmamoğlu'na siyasi saiklerle verilecek olası bir cezanın, demokrasiye ve birlik-beraberliğe zarar vereceğine dikkat çekildi.

Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeleri tarafından yayımlanan bildiri şu şekilde:

"Bizler Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeleri olarak, kamuoyunda uzun süreden beri tartışmaya açılan, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden ve istinaf aşamasında bulunan dosya ile ilgili görüş ve değerlendirmelerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Önemle altını çizmek isteriz ki, soruşturma ve yargılama ilk aşamasından bu yana haksızca ve hukuka aykırı bir şekilde devam etmektedir.

Göreve seçimle gelen Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yargı eliyle siyasetten uzaklaştırılmaya çalışılması asla kabul edilemez.

Ülkemizin gerçek gündemi açlık, yoksulluk, işsizlik, gelir adaletsizliği, deprem ve belediyelerin mali açıdan yaşadığı sorunlardır. Bu sorunların tartışılması ve çözülmesi gerekirken, davanın belli oldaklarca bilinçli olarak gündemde tutulması toplumun tamamında büyük bir rahatsızlık yaratmaktadır.

Hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmayacak ve siyasi saiklerle verilecek kararlar, demokrasimizi, birlik ve beraberliğimizi derinden yaralayacaktır.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak da dahil cezai sonuç doğuracak bir onama kararı, yerel demokrasimizi zedeleyeceği gibi, halkın vicdanını kanatacak ve toplumsal barışımıza zarar verecektir.

Yargı organlarımızı siyasi saiklerle değil, anayasa, yasa, adalet duygusu ve ceza hukukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda bir an önce karar vermeye çağırıyor, toplumun bütün kesimlerini hassas olmaya davet ediyoruz.

Birinci derece mahkemesince verilen hukuka aykırı kararın istinaf aşamasında, toplumun beklentileri doğrultusunda beraatle sonuçlanmasını umut ediyoruz."

Etiketler ekrem imamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği İmamoğlu dava
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