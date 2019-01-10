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  4. 10 Ocak 2019 22:54

TBMM Başkanı Binali Yıldırım hakkında suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, istifa etmeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu...

TBMM Başkanı Binali Yıldırım hakkında suç duyurusu
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Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, istifa etmeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

HKP suç duyurusunda savcıların re’sen oluşan suçlara karşı harekete geçmediğini de dile getirerek, “Maalesef, şimdiye kadar Cumhuriyeti, Anayasa’yı ve Hukukun Üstünlüğünü korumak ve kollamakla görevli hiçbir Cumhuriyet Savcısı bu kişiler hakkında soruşturma başlatmamış, başlatamamıştır. Suçtan haberdar olduğu anda re’sen soruşturma başlatması gereken Cumhuriyet Savcıları maalesef yasal görevlerini yerine getirmemektedir” ifadelerini kullandı.

Suç duyurusunun devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Yani yasama ve yürütme organlarının başında bulunan bu kişilerin sanki “suç işleme özgürlükleri” varmış gibi, her gün Anayasayı ve yasaları ihlal etmeleri görmezden gelinmektedir. Yine, tüm bu gelişmeler işlenen anayasal suçlar karşısında demokratik hukuk devletini ve hukukun üstünlüğünü savunması gereken kurumlar ve kuruluşlar suskundur. Hukuk Fakültelerinin Dekanları, Anayasa Hukukçuları, Kamu Hukukçuları, Siyaset Bilimciler suskundur.

Bu nedenle HKP olarak tarihsel bir sorumluluğu yerine getirmekteyiz. Bugünler mutlaka geçecek ve bütün suçlular gerçekten bağımsız mahkemeler önünde hesap verecek. Buna inancımız tamdır.”

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