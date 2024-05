TBMM Başkanı Kurtulmuş yeni anayasa için tarih verdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında AK Parti'yi ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Kurtulmuş, ''Yöntemin bile nasıl olacağını karşılıklı müzakereler yaparak şeffaf bir şekilde süreci yürütmeye gayret göstereceğiz. Önümüzdeki yasama dönemi başladığında, ekim ayından itibaren bu meselenin içeriğine ilişkin görüşmeler başlayabilir'' dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmelerine devam ediyor. Kurtulmuş bugün AK Parti TBMM Grubunu ziyaret etti. Görüşmenin ardından Kurtulmuş ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklama yaptı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada, "Mutlaka yeni dönemde sivil demokratik, çoğulcu ve katılımcı bir anayasa mutlaka Meclis'imizin milletimize hediye etmesini ifade etmek isterim. Değerli başkanımıza her konuda destek vereceğimize en yüksek düzeyde katkı sağlayacağımızı ifade ettim. Ülkemiz Avrupa'nın, Doğu'nun Afrika'nın Asya'nın her gün değişen küresel sistemde bugün yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Vesayet anlayışının her maddeye sinmiş kurallarını taşıyan 82 Anayasa'sından kurtulmamız lazım." dedi.

Güler, "İş kanunundan, medeni kanuna diğer farklı alanlardaki kanun düzenlemelerimiz iptal ediliyor. Neden iptal edildiğine baktığımızda, 82 yıllarını yaşatan anayasadan kaynaklandığını görüyoruz. Günümüzün dinamiklerini, aynı zamanda iktisadi koşullarını yaşatacak sivil, çoğulcu bir anayasayı milletimize hediye etmemiz lazım. Kendisinin geçmiş siyasi birikimini ve bu birikimle beraber ülkemizin her kesimiyle oluşturduğu yakın diyalogu fırsata çeviririz" ifadelerini kullandı.

"PARTİLERİN DEĞİL, MİLLETİN ANAYASASI OLUR"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TBMM'de grubu bulunan 6 siyasi partimizle gerçekleştirdiğimiz anayasa süreciyle ilgili son adımını bugün burada AK Parti grup başkanı ve arkadaşlarımızla son buldu. Türkiye'nin 4 bir tarafında herkesin sürece katkı sunmasını tercih edeceğiz. Bu sürecin oldukça zor olduğunu ben de biliyorum.

Yöntemin bile nasıl olacağını karşılıklı müzakereler yaparak şeffaf bir şekilde süreci yürütmeye gayret göstereceğiz. Önümüzdeki yasama süreci başladığında bu sürecin içeriğine yönelik görüşmeler başlayabilir.

Bu anayasa meselesinin hiçbir siyasi tartışmanın konusu haline getirilmemeli. Burada samimi olmak, niyet okumaktan vazgeçmek, her şeyi milletin içinde söylemek en önemli konulardan biridir.

Anayasa yapmak gibi oldukça zor, milletin içinde olacağı sürecin sağlıklı bir şekilde yönetmek için diyalog zeminin sağlam bir zeminde oluşması gerekir. Müzakere ikliminin oluşması son derece önemlidir. TBMM anayasa yapma ya da yeni anayasa çalışmalarını yapma yetkisine sahiptir ve Türkiye'de anayasa yapma bakımından TBMM dışında başka bir yetki yoktur.

Buna oldukça dikkat etmek gerekir. Tabi bu sürecin zaman alacağını, tartışma sürecinin yaşanacağını biliyoruz. Bu tartışmaların bile Türkiye'nin siyasetine önemli katkıları olacaktır.

Partilerin anayasası olmaz, milletin anayasası olur. TBMM, millet adına bu kararı alır ve yoluna devam eder."