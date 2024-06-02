  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. TBMM Başkanı Kurtulmuş yeni anayasa turuna çıkıyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş yeni anayasa turuna çıkıyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş yeni anayasa turuna çıkıyor
Güncelleme:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında bu hafta Meclis'te grubu bulunmayan partilerin yetkilileriyle görüşecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında bu hafta Meclis'te grubu bulunmayan siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Yeni anayasa çalışmaları çerçevesindeki ziyaretlerine Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle başlayan Kurtulmuş, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi yetkilileriyle görüştü.

AA'nın haberine göre Kurtulmuş, yeni haftada Meclis'te temsil edilen ancak grubu bulunmayan partilerin yetkilileriyle görüşecek. Bu kapsamda 4 Haziran Salı ve 5 Haziran Çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunmayan partilerin genel başkanları ile parti yetkililerini makamında kabul edecek Kurtulmuş, siyasi partilerin yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek. 

Etiketler TBMM numan kurtulmuş yeni anayasa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kredi borcu için emsal karar Kredi borcu için emsal karar Kastamonu'nda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var Kastamonu'nda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var Galatasaray'ın transfer planı ortaya çıktı Galatasaray'ın transfer planı ortaya çıktı Depremzedeler DASK mağduru: Paraları geri istediler Depremzedeler DASK mağduru: Paraları geri istediler Sınır ilçesinde petrol heyecanı Sınır ilçesinde petrol heyecanı İstanbul'da bina çöktü: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da bina çöktü: Ölü ve yaralılar var İsrail'in ölüm saçtığı Refah hayalet kente döndü İsrail'in ölüm saçtığı Refah hayalet kente döndü Bazı meslek grupları için ''peşin vergi'' uygulaması geliyor Bazı meslek grupları için ''peşin vergi'' uygulaması geliyor Ve Jose Mourinho İstanbul'da Ve Jose Mourinho İstanbul'da SGK Uzmanı Erdursun açıkladı: Ne zaman emekli olmak daha avantajlı? SGK Uzmanı Erdursun açıkladı: Ne zaman emekli olmak daha avantajlı?