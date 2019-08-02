TBMM Başkanı: ''Milletvekillerinin maaşları düşük''

Habertürk televizyonunda Kübra Par’ın sunduğu Açık ve Net programına konuk olan Şentop, bazı milletvekillerinin ‘arabası dahi olmadığını’ söyleyerek, “Neden yok tam bilemiyorum. Durumları mı yok, ehliyetleri mi yok ama toplu taşıma kullanan vekiller var” diye konuştu.

Meclis başkanı ayrıca milletvekillerinin maaş artışlarına rağmen ‘geçinemediğini‘ çünkü giderlerinin de arttığını ileri sürdü.

’22 bin lira maaş yetmiyor mu?’

Sunucu Par’ın vekil maaşlarını hatırlatarak “Milletvekili maaşı 22 bin 200 lira. Yine de yetersiz mi buluyorsunuz?” sorusu karşısında “Yok, yetersiz demiyorum” diyerek bir süre duraklayan Şentop, “Bir saniye ben de bir bakayım” diyerek cep telefonundan maaşları öğrenmeye çalıştı.

Şentop’un böylece milletvekili maaşlarını da bilmediği ortaya çıkmış oldu.