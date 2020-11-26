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  4. 26 Kasım 2020 22:12

TBMM Başkanı Şentop: Adalet tecelli etmiştir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Akıncı Üssü davası ile ilgili olarak, "Adalet tecelli etmiştir. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun." değerlendirmesinde bulundu

TBMM Başkanı Şentop: Adalet tecelli etmiştir
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Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz hain darbe girişiminde savaş uçaklarının Ankara'daki bombalamaları sonucu 68 kişinin şehit, 222 vatandaşın gazi olduğunu hatırlattı.

Şentop, "Akıncı davasında adalet tecelli etmiştir. Gazi Meclisimizi de bombalayan hainlere 79 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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