TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' ifadesini kullanacağı haberlerine ilişkin ''Olduğu takdirde siyasi açıklama olarak kalacaktır. Herhangi bir hukuki temeli yoktur'' ifadelerini kullandı.

İşte TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları...

İddia edildiği gibi 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir. Ne zaman hasımları Türkiye aleyhine bir tavır içine girse HDP onlarla hareket ediyor. ABD'nin 2021'de alacağı siyasi tutum, değişikliğin özde değil yalnızca yeni yönetimin tavrında olduğunu ortaya koyacak. Ermeni tarafının tarihi gerçeklere aykırı olarak kabullendiği ve diğer ülkelere kabul ettirmeye çalıştığı söylem, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi çabalarına gölge düşürmektedir.

HDP'NİN 1915 OLAYLARI AÇIKLAMASINA TEPKİ

HDP, Türkiye'de hukuken kurulmuş siyasi parti olmasına rağmen Türkiyeli gibi konuşmuyor. Bizim tarihimizin hiçbir dönemine dair utanacağımız, duyduğumuzda başımızı önümüze eğdirecek bir sıkıntımız söz konusu değildir. Gazetelerde yer alan habere göre ABD'de geçtiğimiz yıl kongredekine benzer şekilde ABD'nin soykırım konusunda ifadeler kullanacağı gibi haberler var. Bunun tamamen siyasi bir karar olduğunu söylemeliyim. En son 1981'de Ronald Reagan bu ifadeyi kullanarak açıklama yapmıştı. Yeni yönetimin önemli arşiv çalışmaları yapıp da bir fikir sahibi olduğuna inanan yoktur. Türkiye-ABD ilişkilerinin gelmiş olduğu noktanın da burada kullanılmış olduğunu düşünüyorum. Türkiye bu tür açıklamalardan bir zarar görmüş müdür? Türkiye bir zarar görmemiştir. Bu konunun tarihçiler tarafından tartışılması lazım.

"SADECE SİYASİ BİR KARAR OLARAK KALACAKTIR"

Bunun tamamen siyasi bir karar olduğunu söyledik. Sadece bir siyasi açıklama olarak kalacaktır, bunun bir hukuki temeli yoktur ama iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyecektir.

"EN KİRLİ TARİHİ OLAN ÜLKELERDEN BİRİSİ DE ABD'DİR"

ABD Senatosu'nda kabul edildi ama hükümetin bu şekilde bir karar alıp almayacağı tartışılıyor. Türkiye'de eğer tarihi konular bu şekilde siyasi kararlarla ortaya konacaksa, Türkiye'nin de Amerikan tarihine dair herhalde bir yasama döneminin bütününü kaplayacak kararlar alma zamanı vardır. Bu konuda en kirli tarihi olan ülkelerden birisi de ABD'dir. Gerek ABD'nin gerek başka ülkelerin 19.yy tarihlerine bakarak alabileceğimiz o kadar karar var ki... Biz diyoruz ki tarih, tarihçilerin işidir. Gereken cevabı parlamento olarak da veririz.