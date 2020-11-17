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  4. 17 Kasım 2020 22:46

TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan tezkeresi mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin kabul edilmesinin ardından bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan tezkeresi mesajı
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Şentop, Twitter'daki hesabında, "Anayasa’nın 92’nci maddesine göre verilen Azerbaycan Cumhuriyetine asker gönderilmesine dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM’de kabul edildi. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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