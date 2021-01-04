TBMM Başkanı Şentop'tan Fikri Sağlar açıklaması

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Şentop şu ifadeleri kullandı;
"(Fikri Sağlar hakkında başlatılan soruşturma) Bazı kesimlerin Türkiye'de bütün vatandaşlarımızın kılığına kıyafetine bakılmaksızın başı örtülü başı açık, toplumun bütün faaliyetlerinde, alanlarında yer almasından bir rahatsızlık duydukları kanaatindeyim. Bunu tabii herkes kınadı, kınıyor. Artık böyle bir ayrımcı yaklaşımın, sadece ahlaken, siyaseten değil, aynı zamanda hukuken de yanlış olduğunun, suç olduğunun ortaya konulması gerektiğini düşünüyorum"
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