TBMM Başkanı'ndan Fransa'ya tepki

CNN TÜRK'te yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programının konuğu olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop canlı yayında önemli açıklamalar yaptı.

Şentop batılı ülkelerin 1915 olaylarına ilişkin istismarlarına tepki göstererek, "Türkiye’ye ait olan arşivleri bütün dünyadaki tarihçilere açtığını, aynı şekilde Ermenistan’ın da arşivlerini açması gerektiğini söylüyoruz. Fransa’nın bu konuyu istismar eden siyasetçileri var. Bazı lobiler, bazı çevreler var" dedi.

İşte Şentop’un Hakan Çelik’in sorularına verdiği cevaplar ve açıklamalardan satır başları:

TBMM’NİN 100. YILI İÇİN ÖZEL BİR ÇALIŞMA OLACAK MI?

Düşündüğümüz bazı çalışmalar var. 100. Yıllar önemli dönüm noktaları. Geçtiğimiz yüz yıllık dönemin muhasebesin ortaya koyan çalışmalar düşünüyoruz.

Bizim parlamento geleneğimiz birçok Avrupa ülkesinden de daha eskidir.

CUMHURBŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE TBMM’NİN ROLÜNDE NASIL BİR FARKLILIK OLUŞTU

Anayasa ve kanun değişiklikleriyle yeni dönemin hemen başlamasını beklemek yanlış olur. Zamana ihtiyaç vardır.

Türkiye daha önce parlamenter sistemde idi. Ama Türkiye klasik parlamenter sistemle başlayıp yavaş yavaş başkanlık sistemine ilerleyen bir seyir izlemiştir.

Burada bir değişikliğe gitme ihtiyacı hasıl oldu.

1988 yılında çıkarttığımız bir hukuk dergisinde, ben yayın yönetmeniydim, mesela Sayın Cumhurbaşkanımız il başkanıyken ondan da görüş almışız başkanlık sistemiyle ilgili.

Temel farklılıkları söylemek isterim. Parlamenter sistemde tam anlamıyla bir kuvvetler ayrılığı olmuyor. Parlamenter sistemde hükümet parlamentonun içinden çıkıyor.

Parlamenter sistemin kendi içinden hükümet çıkarma ve bu hükümeti denetleme problemleri var.

Yürütmenin yasamanın içinden çıkmaması, ayrımı yeni sistem de temel şey.

Yeni sistemde yasama ve yürütmede ayrı ayrı oy kullanılacağından burada farklılaştırma ihtimali var.

YENİ SİSTEM DÜNYADA HANGİ ÜLKENİN SİSTEMİNE BENZİYOR

Fransa’daki yarı başkanlık esasen tam benzemiyor. ABD’yi esas alan bir çalışmaydı. Modelimiz 2013 yılında hazırlanmış çalışmayı esas alan hükümet modeliydi. Trump gelene kadar ideale yakın bir sistem olarak niteleniyordu ABD sistemi.

Siyasi aktörler hesaba katmadan değerlendirme yapmak yanlış olur. Siyasi aktörler ve siyasi konjonktür bütün sistemlerde farklı tablolar ortaya koymuştur. Siyasi aktör sistem ne olursa olsun farklı bir istikamet verebiliyor. TBMM bütün farklı görüşlerin temsil edildiği bir yer. Yürütme öyle değil.

Temel mesele şu siyasetin zaman zaman gerginleştiği ciddi tartışmalara neden olduğu doğrudur. Seçim öncesi görülüyor genelde bu durum. Ama seçim bitikten sonra gerçek gündeme dönmek gerekiyor.

Kendimizi ayrıştırmak değil katkı sunmak önemlidir.

BATILI ÜLKELERİN 1915 OLAYLARI İSTİSMARI

Türkiye bu konuda elinden geleni, yaptı yapmaya devam ediyor edecek. Daha farklı yöntemler geliştirilmesi de lazım.

Türkiye bu konunun parlamentoların, siyasetçilerin işi olmadığını söylüyor. Parlamentoların karar vereceği bir mesele olmadığını söylüyor. Bu konunu tarihçilerin bilim adamlarının işi olduğunu söylüyor.

Türkiye’ye ait olan arşivleri bütün dünyadaki tarihçilere açtığını aynı şekilde Ermenistan’ın da arşivlerini açması gerektiğini söylüyoruz.

Fransa’nın bu konuyu istismar eden siyasetçileri var. Bazı lobiler bazı çevreler var. En son ben de sanıyorum üç hafta kadar önceydi Antalya’da NATO toplantısında bir Fransız aslen kendisi Tunus kökenli, 2012’de Fransız vatandaşlığı almış ailesi halen Tunus’ta bir hanımefendi, kendisinin Paris belediye başkanlığı gibi bir hedefi olduğu ve her toplantıda medyatik şovlar yaptığı bana söylenmişti. Orada buna benzer şeyler söyledi. Üç cümle kurabiliyor dördüncü cümlesi yok.

Neden çünkü siyasetçinin işi değil bilmek zorunda da değil. Bir kanaatiniz olabilir ama meseleyi bu kanaat üzerine inşa edemezsiniz.

Türkiye’nin bu konuda farklı dillerde yayın yapması bir takım tartışma programlarıyla Türkiye’nin görüşünün anlatılması gerektiğini düşünüyorum.