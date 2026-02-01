  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. TBMM bu hafta trafik cezaları için toplanacak

TBMM bu hafta trafik cezaları için toplanacak

TBMM bu hafta trafik cezaları için toplanacak
Güncelleme:

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşülmesine devam edilecek.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. Geçen haftalarda ilk 17 maddesi kabul edilen teklife göre; tescil plakasının farklı okunmasına ya da okunamamasına bilerek neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücüler 140 bin lira idari para cezasına çarptırılacak, araç ise 30 gün süreyle trafikten menedilecek. Yük taşımada kullanılan ve azami yüklü ağırlığı 3 ton 500 kilogramdan fazla motorlu taşıtlar ile yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ve sürücüsü dahil oturma yeri 17'den fazla motorlu taşıtlarda takograf, taksi hizmeti veren otomobillerde de taksimetre bulundurulması, kullanılması zorunlu olacak. Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre saatten fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 90 gün süreyle ehliyetleri geri alınacak.

CEZALAR ARTIRILACAK

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara geçiş hakkı vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası kesilecek. Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek ve ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak. Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar ise 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek. Araçlardaki değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda aracı kullanan sürücüye 16 bin lira idari para cezası uygulanacak. Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak. Geri alınan ehliyetleri, geri alma süresi sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığının anlaşılması şartıyla iade edilecek. Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak. Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, salı günü 'Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler Raporu'nu görüşmek üzere toplanacak. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu ise Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti yetkililerini dinleyecek. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda ise katip üye seçimi yapılacak. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, çarşamba günü Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Bolu Ceza İnfaz Kurumları ile Kırşehir Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporlarını inceleyecek ve ceza infaz kurumlarına ilişkin yol haritasını belirleyecek. Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, çarşamba günü Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği ile Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı yetkilileri sunum yapacak.

Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Yolcu otobüsü şarampole devrildi; çok sayıda ölü ve yaralı var
Yolcu otobüsü şarampole devrildi; çok sayıda ölü ve yaralı var
Mevlide davet tartışması kanlı bitti: Kayınpederi ve kayınbiraderine kurşun yağdırdı!
Mevlide davet tartışması kanlı bitti: Kayınpederi ve kayınbiraderine kurşun yağdırdı!
İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat sürecek!
İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat sürecek!
Fatih Ürek'e gözyaşlarıyla veda... Ünlüler cenazeye akın etti
Fatih Ürek'e gözyaşlarıyla veda... Ünlüler cenazeye akın etti
48 saat sürecek! 81 ilin tamamında sağanak ve kar yağışı bekleniyor
48 saat sürecek! 81 ilin tamamında sağanak ve kar yağışı bekleniyor
Peş peşe silahlı saldırıların altından Sarallar çıktı: Beş ilde eş zamanlı operasyon
Peş peşe silahlı saldırıların altından Sarallar çıktı: Beş ilde eş zamanlı operasyon
Kan donduran infaz! Biri kadın 2 kişi sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Kan donduran infaz! Biri kadın 2 kişi sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Taşlı, sopalı, kürekli meydan savaşı kamerada: Çok sayıda yaralı var!
Taşlı, sopalı, kürekli meydan savaşı kamerada: Çok sayıda yaralı var!
Etiketler TBMM meclis trafik cezası düzenleme kanun teklifi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
500 bin sosyal konut için yeni kura takvimi açıklandı 500 bin sosyal konut için yeni kura takvimi açıklandı İstanbul-Tahran uçağı acil durum koduyla Ankara'ya iniş yaptı İstanbul-Tahran uçağı acil durum koduyla Ankara'ya iniş yaptı Peş peşe silahlı saldırıların altından Sarallar çıktı: Beş ilde eş zamanlı operasyon Peş peşe silahlı saldırıların altından Sarallar çıktı: Beş ilde eş zamanlı operasyon İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat sürecek! İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat sürecek! İzmir'de kahreden olay: Sahilde çocuk cesedi bulundu İzmir'de kahreden olay: Sahilde çocuk cesedi bulundu Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yeni golcüsü İstanbul'da Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yeni golcüsü İstanbul'da Taşlı, sopalı, kürekli meydan savaşı kamerada: Çok sayıda yaralı var! Taşlı, sopalı, kürekli meydan savaşı kamerada: Çok sayıda yaralı var! Beyaz esaret devam ediyor: 78 yerleşim yeri ulaşıma kapandı! Beyaz esaret devam ediyor: 78 yerleşim yeri ulaşıma kapandı! Para verip alıyorlardı, fırtınayla birlikte binlercesi sahile vurdu Para verip alıyorlardı, fırtınayla birlikte binlercesi sahile vurdu Yolcu otobüsü şarampole devrildi; çok sayıda ölü ve yaralı var Yolcu otobüsü şarampole devrildi; çok sayıda ölü ve yaralı var
Mevlide davet tartışması kanlı bitti: Kayınpederi ve kayınbiraderine kurşun yağdırdı! Mevlide davet tartışması kanlı bitti: Kayınpederi ve kayınbiraderine kurşun yağdırdı! Rus ordusundan Ukrayna'ya ağır darbe! Zelenskiy yardım istedi Rus ordusundan Ukrayna'ya ağır darbe! Zelenskiy yardım istedi 48 saat sürecek! 81 ilin tamamında sağanak ve kar yağışı bekleniyor 48 saat sürecek! 81 ilin tamamında sağanak ve kar yağışı bekleniyor Ekonomide yine kırmızı alarm: İstanbul'da enflasyon patladı! Ekonomide yine kırmızı alarm: İstanbul'da enflasyon patladı! Kan donduran infaz! Biri kadın 2 kişi sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundu Kan donduran infaz! Biri kadın 2 kişi sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundu ''Birbirimize güveniyor muyuz?'' araştırmasında acı tablo ''Birbirimize güveniyor muyuz?'' araştırmasında acı tablo Bursa'da nefes kesen kovalamaca: Pompacı kılığına giren polis önlerini kesti Bursa'da nefes kesen kovalamaca: Pompacı kılığına giren polis önlerini kesti Savaşın eşiğine gelen ABD ve İran'dan peş peşe açıklama Savaşın eşiğine gelen ABD ve İran'dan peş peşe açıklama Fatih Ürek'e gözyaşlarıyla veda... Ünlüler cenazeye akın etti Fatih Ürek'e gözyaşlarıyla veda... Ünlüler cenazeye akın etti