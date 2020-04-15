TBMM çalışmalarına 1.5 ay korona arası

Edinilen bilgiye göre Meclis korona virüsü salgınına karşı çeşitli ekonomik tedbirler içeren 15 maddelik teklifi görüşecek. 3 ay boyunca işten çıkarmayı yasaklayan, ücretsiz izne çıkarılanlara aylık bin 177 lira ödenmesini öngören teklifin görüşülüp kabul edilmesinin ardından Meclis çalışmalarına ara verilecek.

Bu arada Meclis’in açılış yıldönümü olan 23 Nisan’da özel bir oturum yapıp yapmayacağı ise henüz netleşmedi. Meclis’in Ramazan Bayramı sonrasına kadar toplanmaması planlanıyor. Bu haziran ayı başına kadar Meclis’in çalışmaması anlamına geliyor.

