TBMM'de 28'inci dönem yemin töreniyle başladı

TBMM'de 28'inci yasama dönemi başladı. TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'nin yönettiği oturumda, milletvekilleri yemin ediyor. Yemin törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan da takip ediyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’nin en yaşlı üyesi olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye görevi devretti. Devir teslim töreninde konuşan Şentop, "Büyük zorluklar yaşadık. Şubat ayında yaşamış olduğumuz acı depremde TBMM'nin üstün gayretlerle çalıştığını söylemek isterim. Bütün milletvekili arkadaşlarımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. Bahçeli ise "Bu görevi devralmaktan onur duyuyorum. Milletimiz için hayırlı olur" ifadelerini kullandı. Ardından Geçici Meclis Başkanı Bahçeli başkanlığındaki heyet, TBMM'de Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

ERDOĞAN LOCADAN İZLEDİ

Daha sonra Genel Kurul, milletvekillerinin ant içme töreni için Bahçeli başkanlığında toplandı. Genel Kurul'daki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, Mecliste, Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu tarafından resmi törenle karşılandı. Ant içme törenine ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı. Erdoğan'ın genel kurulda locaya girişi sırasında CHP ve HDP milletvekilleri ile yine locada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki Özgür Özel ve Selin Sayek Böke ayağa kalkmadı. Erdoğan, locada eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, en yaşlı 2'nci üye sıfatıyla geçici Meclis Başkan Vekili AK Parti İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu ile oturdu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise yemin törenine katılmadı. Töreni büyükelçiler, yabancı misyon şefleri, üst düzey yargı mensupları ve bürokratlar da locadan izledi.

GENEL KURULU BAHÇELİ YÖNETTİ

İlk milletvekili yeminini, oturumu yöneten Bahçeli, yaptı. Bahçeli, Genel Kurulun açılış konuşmasında 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimleri hatırlatarak, 2'nci turda seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutladı. Bahçeli, Meclisin yeni döneminin hayırlı olmasını dileyerek, görev alacak milletvekillerinin tarihi bir sorumluluğu üstlendiğini kaydetti. Bahçeli şöyle konuştu:"Bu tarihi sorumluluk bilincinin, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini sadırdan satıra, kuvveden fiile, tefekkürden tezekkür ve tezahür safhasına kemali edeple taşıyacağı inancındayım. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran müessir akıl TBMM’de mayalanmıştır. Gazi Meclis kurucu niteliğiyle, ordular tanzim ve temin etmiş, siyaset ve diplomasi mücadelelerine eş zamanlı savaşlar yönetmiş, Türk devlet felsefesinin ruhuna müzahir ve münasip olacak şekilde milli ve üniter devlet bünyesini Cumhuriyet’in faziletiyle eklemlemiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel harcı hiç kuşku yoktur ki Türk milletinin irade ve istiklal özlemiyle karılmıştır. Milletimizin egemenlik vesayet ve velayeti birdir, tektir; eşi, benzeri olmadığı gibi mütehakkim ve müstebit bir güce göz yumulması da söz konusu olamayacaktır."Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1 Mart 1923 tarihinde, TBMM'nin 1’nci Dönem açılış konuşmasını hatırlatan Bahçeli, "Bilinmelidir ki, hepimizin ortak paydası Türkiye’dir. Türk milletinin aziz varlığı, bu çatı altında görev alan siz muhterem arkadaşlarıma tevdi ve tevzi edilen vekalet vazifesi tarih huzurunda omuz omuza daha büyük işler yapmamızın istikrarlı şevkine şuur aşılamalıdır. Müstesna gücümüzün birlik, beraberlik, kardeşlik, mutabakat ve dayanışmayla tahkim edileceği kanaatimi bilhassa sizlerle paylaşmayı zaruri addediyorum" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, ANKARA'DA AYRILDI

Ardından milletvekilleri tek tek illerin alfabetik sırasına göre kürsüye çıkarak milletvekili yemini etti. Yemin sırası Ankara milletvekillerine geldiği sırada 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından Erdoğan, Genel Kurul'dan ayrıldı. TBMM'den ayrılırken koridorda partililer ve milletvekillerinin yakınları Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

MİLLETVEKİLİ YEMİNİ

Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim."