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TBMM'de AK Parti sıraları boş kaldı

TBMM'de AK Parti sıraları boş kaldı
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CHP'li milletvekili Ali Mahir Başarır, torba kanun teklifi görüşmelerinde AK Parti sıralarının boş kalmasına tepki gösterdi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) torba kanun teklifi görüşmeleri sırasında AK Parti sıralarının boş olduğuna dair sosyal medya hesabından video yayımladı.

Başarır, “Torba yasayı getirdiler. Öğrenci var, icra var, af var, halk var ama AKP milletvekilleri yok. Ben bu durumdan utanıyorum… İşte AKP milletvekillerinin milletin iradesine olan saygıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde torba kanun teklifi görüşülürken AKP sıralarının durumu bu! AKP Grubu, seçim öncesi fiilen de koltukları terk etmeye başladı” dedi. 

 

 

Etiketler ak parti meclis
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