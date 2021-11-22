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TBMM'de gergin anlar: MHP ve HDP milletvekilleri birbirine girdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un Selahhatin Demirtaş ile ilgili sözleri sonrası arbede yaşandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un, "Selahhatin Demirtaş bir teröristtir" sözü üzerine komisyonda tartışma çıktı. MHP milletvekilleri ve HDP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ ARAYA GİRDİ
Çıkan arbedede AK Parti milletvekilleri araya girdi. Yaşanan olay nedeniyle komisyona ara verildi. 

Etiketler mhp hdp meclis
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