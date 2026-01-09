  1. Anasayfa
  4. TBMM'de görülmemiş olay: Milletin vekili, kürsüye çıkıp açık açık otel reklamı yaptı!

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, TBMM kürsüsünde yaptığı konuşma sırasında Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde açılan özel bir otelin adını vererek açık açık reklamını yaptı.

TBMM'de dün tarihi bir olay yaşandı. Gündem dışı konuşmak için söz alan AK PartiErzincan Milletvekili Süleyman Karaman, konuşmasında Erzincan’daki Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde kurulan özel bir oteli ve bölgedeki turizm yatırımlarını anlatırken otelin adını verip kürsüde kullandığı ifadeler olay oldu.

Kürsüye çıkan Karaman, "Modern odaları, lüks villaları, üst düzey konforu ve eşsiz doğa manzarasıyla müşterilerin gözdesi olmaya aday seçkin bir konaklama merkezi olmuştur. Ayrıca, İl Özel İdaremiz tarafından 13 ve özel teşebbüs tarafından da 47 adet bungalov, restoran hizmete girmiştir" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, eski Başbakan Binali Yıldırım’a ve ilgili bakanlara teşekkür eden Karaman, "Kalitenin, konforun ve prestijin bir araya geldiği bu muhteşem tesislerde aileler çocuklarıyla birlikte huzur bulacak, mutlu olacak ve güvenli ortamlarda tatilini geçireceklerdir" dedi.

 

