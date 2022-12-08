  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. TBMM'de HDP şov sürüyor! ''Operasyonlar dursun'' deyip tülbendini attı

TBMM'de HDP şov sürüyor! ''Operasyonlar dursun'' deyip tülbendini attı

Güncelleme:

Mehmetçik'in eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına Meclis kürsüsünden tepki gösteren HDP'li vekil Remziye Tosun, başındaki tülbendini yere atarak "Operasyonlar durdurulsun" dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, bütçe görüşmelerinin sürdüğü Meclis Genel Kurulu’nda, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın hapishane şartlarını ve TSK'nın sınır ötesi operasyonlarını eleştirdi ve durdurulmasını istedi.

Teröristlerin hakkını savunmak için başörtüsünü çıkaran Tosun, "Ben de çatışmaların son bulması için, tecrit sisteminin kaldırılması için, bu coğrafyaya onurlu bir barışın gelmesi için tülbendimi, tüm savaş kararlarının verildiği buraya atıyorum." diyerek yere attı.

Tosun'a AK Parti ve MHP sıralarından tepki yükseldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Tosun’un bu sözlerine “Burada başındaki tülbendi, “Savaş kararlarının alındığı bu parlamentoya lanet olsun” diye atıyorsa, ona lanet olsun, lanet olsun” diye tepki gösterdi.

Etiketler pkk tbmm meclis hdp
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Toprağın altından cephane çıktı
Çocuklarıyla BİM'e gidip, çocuklarına slogan attırdı
Milyoner'de 1 milyon TL'lik soruyu açtıran genç büyük ödülle ne yapacağını açıkladı
Koşun depoları doldurun! Benzin ve motorine beklenen indirim geldi
Yeni virüs hızla yayılıyor: 3 kişi hayatını kaybetti
6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Bakanlık harekete geçti
Süte büyük zam beklentisi
0 km araçta matrah düzenlemesinin ömrü kısa sürdü
Bakan Kurum açıkladı: 2023 poşet fiyatları belli oldu
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan büyük başarı