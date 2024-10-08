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TBMM'de kapalı oturum: Odalar kilitlendi, koridorlar boşaltıldı

TBMM'de kapalı oturum: Odalar kilitlendi, koridorlar boşaltıldı
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TBMM Genel Kurulu İsrail gündemiyle toplandı. Oturum basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı, hükümetin bilgilendirme yapacağı görüşmeler için kapalı oturuma geçti. Genel Kurul’a yakın odalar ve basın koridorundaki odalar kilitlendi.

Genel Kurul, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş, Genel Kurulun açılışında yaptığı konuşmanın ardından, yürütmenin, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin gündem dışı söz talebi olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in gündem dışı konuşma yapmasını içeren talebi yerine getireceğini belirten Kurtulmuş, Danışma Kurulunun, konuyla ilgili önerisini okuttu.

Öneriye göre, bugünkü birleşimde, TBMM İçtüzüğüne göre yürütme tarafından yapılacak gündem dışı konuşmalarda her bir bakana 30'ar, takip eden konuşmalarda siyasi parti gruplarına 20'şer dakika süre verilecek.

TBMM'de grubu bulunmayan partilerden 2 milletvekiline de 5'er dakika söz verilecek.

Genel Kurulda, yürütme tarafından yapılacak gündem dışı konuşmalar ile takip eden konuşmaların ardından gündeme geçilecek.

Gündem dışı konuşmalara geçilmeden önce, AK Parti'nin, görüşmelerin kapalı yapılmasına ilişkin önergesi işleme alındı ve kabul edildi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul Salonu'nda bulunabilecek üyeler dışındaki dinleyicilerin ve görevlilerin dışarıya çıkmaları gerektiğini belirtti.

İdare amirlerinden salonun boşaltılmasını isteyen Kurtulmuş, daha sonra hazırlıklar için birleşime ara verdi.

Kapalı oturuma geçildiği için, yeminli stenograflar ile görevliler dışındakiler salon dışına çıkarıldı. Meclisteki Genel Kurul salonuna bitişik basın büroları ve kulisler de boşaltıldı.

Genel Kurul, aranın ardından kapalı oturuma geçti.

Kapalı oturuma, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Divan üyelerinin, oturumda Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı atkı taktığı görüldü.

Kapalı oturuma geçmeden önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis kürsüsünden milletvekillerine açıklamalarda bulundu.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:
"İsrail'in işgal planları sadece geçen yıl başlamış değildir. Esasında geçtiğimiz yıldan itibaren devam eden ve nerede duracağı belli olmayan bu sürecin, devam eden tarihsel bir sürecin üçüncü halkası olduğunu belirtmek isterim. 1917'de başlayan bu süreç, savaşlarla çatışmalarla birlikte İsrail her gün her ay adım adım ilerleyerek Filistin topraklarının büyük bir kısmını işgal projesini sürdürdü.

Irak'ın Suriye'nin Sudan'ın Libya'nın durumu ortadadır. Ortadoğu ülkelerini ve halklarını tamamen bölünmüşlük içine sevk etti ve maalesef 20 yıl gibi kısa bir sürede 2023'ün Ekim ayına gelindi. 2023'ün Ekim ayında İsrail bölgeye bütün gücüyle abanmaya başladı. Ortaya konulan insanlık suçları, insanlık tarihinde ortaya konulmuş en kanlı insanlık suçlarıdır. 2023 ile birlikte başlayan süreçte İsrail bölge ülkelerini bölünmüş şekilde bulmuşken bazı dostlarını da yanında bulmuşken, son vuruşu, altın vuruşu gerçekleştirmek istiyor. İsrail'in maalesef adım adım işgal planlarını gerçekleştirmekte olduğu, yakmış olduğu ateş çemberinin ateş çukuruna dönüştürüldüğü aşikardır."

"Emin adımlarla ilerlememiz gerekir"

Kurtulmuş, "Milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı TBMM olarak birlik beraberlik içinde emin adımlarla ilerlemeliyiz. Mesela Türkiye açısından da hassas bir noktadadır. İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikaları, Lübnan'a yapmış olduğu saldırılar sonrası tavrının daha da azgınlaşacağı ortamda bizim TBMM'de birlik, beraberlik içinde emin adımlarla ilerlememiz gerekir.

Bugünkü bilgilendirme toplantımızda birlik ve beraberlik toplantımızda ülke olarak nasıl bu tehlikelerden uzak duracağımızı, nasıl mücadele edileceğini bir kere daha konuşacağız." ifadelerini kullandı

Etiketler TBMM İsrail genel kurul meclis kapalı oturum
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