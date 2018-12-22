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  4. 22 Aralık 2018 12:45

TBMM'de ''Meclis bitmiş'' dedirten görüntü

Meslek hayatında 30 yıldır Meclis muhabirliği yapan gazeteci Fatih Ertük'ün TBMM'den paylaştığı bu görüntüler izleyenleri hayretler içerisinde bıraktı.

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30 yıllık Meclis muhabiri Fatih Ertürk, TBMM'deki bütçe görüşmelerinin kapanış konuşmasına herhangi bir bakanın katılmamasının ardından, “Meclis bitmiş” yorumunda bulundu.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bulunan Ertürk, TBMM Bütçe kapanış konuşmasındaki tablaya tepki gösterdi.

Ertürk, measajında “Parlamento'da 'Meclis muhabiri' olalı bugün tam 30 yıl oldu. Bir ülkenin halkı kendi parlamentosunu nasıl kapatır hala anlamıyorum. TBMM Bütçe kapanış konuşması; ilk defa gazeteci yok, bakan yok, hükümet yok, liderlerin ikisi var konuşan lider yok. Meclis bitmiş. Yazık, çok yazık…” ifadelerini kullandı.

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