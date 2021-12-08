  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. TBMM'de olay tepki: ''Hay senin...''

TBMM'de olay tepki: ''Hay senin...''

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP grupları arasında yaşanan tartışmada, TBMM Başkanvekili Haydar Akar vekilleri susturamayınca sinirlendi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2022 bütçe görüşmeleri tartışmalar eşliğinde devam ediyor. Meclis'te dün ilginç anlar yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay arasında çıkan tartışma diğer vekillerin de katılmasıyla büyüdü.

 Tartışma, TBMM Başkavekili Haydar Akar'ın müdahalesine rağmen sürdü.

Bu sırada Haydar Akar'ın ağzından "Hay senin" şeklinde bir ifade çıktı. Durumu fark eden Akar, elini ağzıyla kapattı.

Meclis'te yaşanan ilginç anlar ise kameralara yansıdı.

Etiketler hay senin tbmm meclis ak parti chp hdp kavga
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Benzin ve motorine bir kez daha zam iddiası!
KYK yurdunda ''sapık'' alarmı! Kız öğrenciler barikat kurdu
Yerli otomobil TOGG vitrine çıkıyor
Erdoğan'dan flaş açıklama: ''Ellerindekilere de el koyacağız!''
Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne de büyük zam geliyor!
Piyasalardan Erdoğan'ın açıklamalarına sert tepki
Koronavirüsü bilmişti... Şaman Kahin'in 2022 kehanetleri korkuttu
Sapık şeyhe iyi hal indirimli ceza
Reza Zarrab'ın lüks yaşamından yeni fotoğraflar
Memur-Sen'den ek zam ve 3600 ek gösterge açıklaması