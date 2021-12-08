TBMM'de olay tepki: ''Hay senin...''

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP grupları arasında yaşanan tartışmada, TBMM Başkanvekili Haydar Akar vekilleri susturamayınca sinirlendi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2022 bütçe görüşmeleri tartışmalar eşliğinde devam ediyor. Meclis'te dün ilginç anlar yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay arasında çıkan tartışma diğer vekillerin de katılmasıyla büyüdü.

Tartışma, TBMM Başkavekili Haydar Akar'ın müdahalesine rağmen sürdü.

Bu sırada Haydar Akar'ın ağzından "Hay senin" şeklinde bir ifade çıktı. Durumu fark eden Akar, elini ağzıyla kapattı.

Meclis'te yaşanan ilginç anlar ise kameralara yansıdı.