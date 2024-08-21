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TBMM'de sandalye dağılımı değişti

TBMM'de sandalye dağılımı değişti
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AK Parti'ye 2, CHP'ye 1 milletvekilinin katılmasıyla TBMM'de sandalye dağılımı değişti.

Bağımsız İstanbul milletvekilleri Ahmet Ersagun Yücel ile Seyithan İzsiz'in katılımıyla AK Parti'nin milletvekili sayısı 264'ten 266'ya, bağımsız Adana Milletvekili Bilal Bilici'nin katılımıyla CHP'nin sandalye sayısı 127'den 128'e yükseldi.

Bağımsız İstanbul milletvekilleri Yücel ve İzsiz'in katılımıyla AK Parti'nin 264 olan milletvekili sayısı 266'ya çıktı.

TBMM'de CHP'nin sandalye sayısı da değişti. Bağımsız Adana Milletvekili Bilici'nin katılımıyla CHP'nin milletvekili sayısı 127'den 128'e yükseldi.

Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı ise 6'ya düştü.

AA

Etiketler meclis TBMM sandalye dağılımı
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