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TBMM'de soğuk rüzgarlar: Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı

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Ankara'da vefat eden eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe için TBMM'de tören düzenlendi. MHP lideri Bahçeli ve İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun törende tokalaşmaması dikkat çekti.

Önceki gün 92 yaşında hayatını kaybeden Nahit Menteşe için TBMM'de düzenlenen törende saygı duruşunda bulunularak, dualar okundu. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek ve Bülent Arınç, eski Başbakan Tansu Çiller, milletvekilleri ve Menteşe'nin ailesi katıldı.

BAHÇELİ İLE DERVİŞOĞLU TOKALAŞMADI

Törende Müsavat Dervişoğlu ile Devlet Bahçeli'nin tokalaşmaması dikkatlerden kaçmadı. 

Menteşe'nin naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ankara'da vefat eden eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe için TBMM'de tören düzenlendi. MHP lideri Bahçeli ve İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun törende tokalaşmaması dikkat çekti.

İHA

Etiketler MHP iyi parti cenaze töreni TBMM müsavat dervişoğlu Devlet Bahçeli
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