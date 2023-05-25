TBMM'nin en genç milletvekili mazbatasını aldı

TBMM'nin en genç milletvekili olarak seçilen 25 yaşındaki AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, mazbatasını alarak kaydını yaptırdı.

14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından mazbatasını alan milletvekilleri, TBMM'de kayıt işlemlerini sürdürüyor.

Parlamentonun en genç üyesi olan AK Parti'li Zehranur Aydemir de bugün mazbatasını aldıktan sonra Mecliste kaydını yaptırdı. Aydemir'e kayıt işlemleri sırasında eşi Ömer Faruk Aydemir eşlik etti.

"Var gücümle çalışacağım"

Aydemir, yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

28'inci dönemin en genç milletvekili olarak sorumluluğumun farkındayım ve heyecanlıyım. İnşallah hem Ankara Milletvekili hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en genç milletvekili olmanın sorumluluğunu en güzel şekilde hakkıyla teslim edebilmek nasip olur.

Gençlerin sesi olarak Mecliste var olacağım, gençlerin hayallerini gerçekleştirmeye ve gençlere vaat ettiğimiz her çalışmanın hem takipçisi hem de gerçekleştiricisi olmak için var gücümle çalışacağım.



"Ben göreve hazırım"

Genç milletvekili olarak gençler için çalışacağını söyleyen Aydemir, sözlerine şöyle devam etti:

Şu an da Mecliste 30 yaşından küçük 5 milletvekilimiz var ve bunlardan 4'ü AK Parti'den. Biz, genç vekiller olarak gençlerin sesi olacak ve gençler için bu 5 yılda en güzel şekilde çalışacağız.

Bu göreve hazırım; çünkü arkamda çok büyük bir lider var ve ben bu liderin bana yüklediği sorumluluğun ve güvenin farkındayım. Bana duyulan bu güvenin hakkını vermek ve sorumluluğu en güzel şekilde değerlendirmek için çalışacağım.

Zehranur Aydemir'in eşi Ömer Faruk Aydemir ise 2 ay önce evlendiklerini, adaylığın ortak kararları olduğunu ve eşine çalışmalarında destek olacağını söyledi.