TBMM'yi sallayan sözler: ''Çaldığınız paraların hesabını vereceksiniz''

Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, AK Parti'nin Meclis'e taşıdığı torba yasa için yaptığı konuşmada, AK Partili milletvekillerine "Saray'ın vekilleri" diye seslenerek, "Çaldığınız paraların hesabını vereceksiniz" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve KDV Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair” teklife Meclis kürsüsünden yaptığı konuşma ile tepki gösterdi.

TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, teklif üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kürsüsünde açıklamalarda bulundu. Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve KDV Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun teklifine tepki gösteren Kadıgil, “Vergi kaçakçısına ‘pişmanım’ derse yüzde elli ceza indirimi var. Bari ek madde okuyun ‘tövbe ettim’ derse mesela tamamını silin” dedi.

“Resmi Gazete emlak bültenine döndü” diyen Kadıgil, “Hazine arazilerini peşkeş çekmeye eliniz gidiyor, topraksız köylüye toprak tahsis etmeye eliniz hiç gitmiyor. Haraç kesmeye eliniz gidiyor” dedi.

Kadıgil konuşmasının sonunda “Satıp savdığınız her bir karış toprağın, aç bıraktığınız her bir çocuğun, memleketinden umudunu kesmek zorunda bıraktığınız her bir gencin hesabını tek tek vereceksiniz, yok öyle ‘aldatıldık, Allah affetsin falan’, hesabını soracağız” ifadelerini kullandı.