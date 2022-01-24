TDP Ankara İl Başkanlığı'nda Görev Değişikliği

Türkiye Değişim Partisi'nin Ankara İl Başkanlığı'nda Görev Değişikliği.

TDP'den yapılan açıklama şöyle oldu:

Çok kıymetli basın mensupları, bildiğiniz gibi her pazartesi MYK toplantılarımız oluyor. Bugün 24 Ocak Pazartesi günü yine MYK toplantımızı gerçekleştirdik, ancak kamuoyuyla paylaşmak istediğimiz alınan önemli kararlardan bir tanesini siz basın mensuplarıyla paylaşmak istiyoruz.

Türkiye Değişim Partisi Ankara İl Başkanlığı görevini bugüne kadar yürüten Sayın Deniz Kaya 24.01.2022 tarihinde yapılan merkez yürütme kurulunun içeriğinde geçen tüm gündem ve alınan kararla Ankara İl Başkanlığı görevinden alınmıştır ve yine 24 Ocak 2022 tarihinde yapılan MYK toplantımızda, yine MYK kararıyla Ankara İl Başkanlığı görevine Sayın Fuat Bakan atanmıştır ve Sayın Fuat Bakan'a atama evrakını yetkisini ve il binamızla ilgili olarak tasarruf yetkisini Sayın Ankara İl Başkanlığına atanan Fuat Bakan beyfendiye takdim ediyorum.

Hayırlı uğurlu olsun sayın başkanım inşallah partimize ve demokrasimize hayırlı olur. İl başkanlığınızı kutluyorum, tebrik ediyorum tüm yetkilerinizi size veriyorum, hayırlı uğurlu olsun efendim.

Sayın basın mensupları, bildiğiniz gibi demokrasilerde dinamik olmak ve süreci, partimizin ülkemizin menfaatlerine yönelik olarak aktif etmek MYK'mızın görevidir. MYK olarakta bugün umarım partimiz adına ülkemiz adına demokrasimiz adına güzel bir karar vermiş olduğumuzu düşünüyoruz, inşallah bundan sonraki süreçte hem bugüne kadar görev yapan il başkanımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonra ataması yapılan Sayın Fuat Bakan'a da Türkiye Değişim Partisi Ankara İl Başkanı olarak görevinde başarılar diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun efendim.

"-Sayın başkanım gerekçe var mı niçin görevden alındı?"

MYK'mızda alınan bu karar MYK'mızda uzun uzun tartışıldı ve görevden alınma noktasında karar çıktı. Sayın il başkanımıza bunu tebliğ edeceğiz bugüne kadar il başkanları görevini yapan Sayın Deniz Kaya'ya ve yerinede Sayın Fuat Bakan atanmıştır, bununla ilgilide zaten yetkilendirme belgesini kendisine tebliğ ettik. Partimize, demokrasimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun.