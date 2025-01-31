Teğmenlerin ihraç edilmesine Özgür Özel'den ilk tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kılıçlı yemin soruşturması kapsamında teğmenlerin TSK'dan ihraç edilmesine tepki gösterdi. Özel, ''Tören bittikten sonra edilen, içeriği Ata'ya, orduya ve vatana sadakat olan yeminden disiplinsizlik çıkmaz'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İktidar bugün bir utanç kararının altına daha imza attı. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen 5 teğmenimiz ve 3 komutanımız Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi. Karar, kışlaya siyaset sokan Atatürk düşmanı zihniyetin dile gelmiş halidir. Atatürk'ün kurduğu orduda, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' demek suç değildir. Suç olan Atatürk'ün askerlerini Atatürk'ün ordusundan tasfiye etmektir. Bugün ordudan attığınız teğmenlerin Atatürkçü komutanları darbeye geçit vermedi. Ama 15 Temmuz'da darbeye kalkışanları orduya dolduran da cübbeli amiralinizi disipline sevk etmeyip, emekliliğini bekleyen de sizlersiniz. Siz tercihinizi yine yanlış tarafta kullandınız" ifadelerini kullandı.

Söz konusu kılıçlı yeminin disiplinsizlik içermediğine dikkat çeken Özel, "Tören bittikten sonra edilen, içeriği Ata'ya, orduya ve vatana sadakat olan yeminden disiplinsizlik çıkmaz. Ne yaparsanız yapın; Türk Ordusunun bünyesi o kadar sağlamdır ki içine girmeye çalışan zehri püskürtür. Dönem 1'incisi Ebru teğmenimizin dediği gibi; 'İhraç da etseniz o gençlerin göğsündeki Harp Okulu rozetini alamayacaksınız.' 'Ordumuza karşı bu tarihi hatayı yapmayın' dedik, dinlemediniz. Söz veriyoruz; iktidara geldiğimizde hiçbir kayıpları olmadan teğmenlerimizi şanlı üniformalarıyla buluşturacağız. Bu yanlışa ortak olan kim varsa da onlardan bu kararın hesabını soracağız" dedi.